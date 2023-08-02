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"Прилітає 3-5 разів на добу": поліцейські розповіли про службу в Часовому Яру

2 серпня 2023 19:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Прилітає 3-5 разів на добу": поліцейські розповіли про службу в Часовому Яру
Поліцейський у Часовому Яру. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліцейські з Часового Яру Донецької області продовжують нести службу під обстрілами російських окупантів. Вони розповіли, що фіксують до п'яти "прильотів" на добу по своєму блокпосту.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Служба під постійними ворожими обстрілами

Попри постійні обстріли, у місті Часовий Яр Донецької області забезпечено постійну присутність поліції. У Часовому Яру працюють чергова частина, а на виклики виїжджають слідчо-оперативні групи.

Начальник поліції Бахмута Артур Марянян відвідав поліцейських у місцях їхньої дислокації та передав гуманітарну допомогу від партнерів.

Російські окупанти щодня обстрілюють Часів Яр. Наразі дітей у місті немає, однак жителі залишаються. Їм допомагають поліцейські та спрямовують наряди на порятунок людям. 

"За добу було 38 реєстрацій, більшість з них — щодо російських обстрілів, загибелі та поранення цивільних мешканців", — розповів Артур Марянян.

Менше ніж за кілометр від лінії фронту поліцейські тримають оборону на блокпосту. Він найближчий до міста Бахмут. Скрізь можна побачити наслідки від влучання російських снарядів.

"По блокпосту протягом дня прилітає по 3-5 разів. Але ми несемо службу. Нам поставили завдання — ми їх виконуємо. Перемога буде за нами — я завжди так кажу", — каже поліцейський.

Нагадаємо, правоохоронці Донецької області врятували кабанчика. Його підібрали курахівські поліцейські біля Красногорівки. Вони їхали на евакуацію.

Також ми писали, що військовий підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки міністерства оборони України Іван Тарн з позивним "Артан" дав інтерв'ю для ЗМІ. Він розповів про свою службу, поранення та тактику ворога.

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