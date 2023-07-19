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"Жити будеш": як прикордонник рятує поранених солдатів у Бахмуті

19 липня 2023 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Жити будеш": як прикордонник рятує поранених солдатів у Бахмуті
Прикордонник із позивним "Шило". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Державній прикордонній службі України показали, як один з прикордонників з позивним "Шило" рятує поранених солдатів у Бахмуті Донецької області. Медична допомога надається під час активних бойових дій.

Про це повідомляє ДПСУ.

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На фронті поранили двох солдатів. Вони отримали кульові поранення та потребували евакуації. Відважний прикордонник із позивним "Шило" відразу прийшов на допомогу. За його словами, активні бойові дії тривали вздовж залізничної дороги до алеї троянд. 

"Після перших днів тяжких боїв була ситуація, що потрібно було вивезти по дорозі двох солдатів з дружнього підрозділу, 57-ї бригади. В одного було кульове поранення в живіт, у другого було кульове поранення в плече", — розповів "Шило".

На відео можна побачити, як прикордонник наголошує пораненим військовим, що вони будуть жити. Він каже, що хочеться максимально швидко надати допомогу. 

"Адреналін іде, ти не встигаєш про щось думати, починаєш робити те, чого тебе вчили", — каже прикордонник. 

Нагадаємо, прикордонники тримають оборону на Донецькому напрямку. Під обстрілами захисники ведуть вогонь по російських загарбниках.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що відвоювання міста Бахмут в Донецькій області є справою честі. За його словами, Україна повинна його повернути.

Додамо, на східному напрямку ситуація на фронті є складною, але ЗСУ рухаються вперед, звільняючи українські території. Ворог накопичує сили в районі Бахмута.

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