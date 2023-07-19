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"Жить будешь": как пограничник спасает раненых солдат в Бахмуте

19 июля 2023 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Жить будешь": как пограничник спасает раненых солдат в Бахмуте
Пограничник с позывным "Шило". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Государственной пограничной службе Украины показали, как один из пограничников с позывным "Шило" спасает раненых солдат в Бахмуте Донецкой области. Медицинская помощь оказывается во время активных боевых действий.

Об этом сообщает ГПСУ.

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На фронте ранили двух солдат. Они получили пулевые ранения и нуждались в эвакуации. Отважный пограничник с позывным "Шило" сразу пришел на помощь. По его словам, активные боевые действия продолжались вдоль железнодорожной дороги до аллеи роз.

"После первых дней тяжелых боев была ситуация, что нужно было вывезти по дороге двух солдат из дружественного подразделения, 57-й бригады. У одного было пулевое ранение в живот, у второго было пулевое ранение в плечо", — рассказал "Шило".

На видео можно увидеть, как пограничник говорит раненым военным, что они будут жить. Он говорит, что хочется максимально быстро оказать помощь.

"Адреналин идет, ты не успеваешь о чем-то думать, начинаешь делать то, чему тебя учили", — говорит пограничник.

Напомним, пограничники держат оборону на Донецком направлении. Под обстрелами защитники ведут огонь по российским захватчикам.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что отвоевание города Бахмут в Донецкой области является делом чести. По его словам, Украина должна его вернуть.

Добавим, на восточном направлении ситуация на фронте сложная, но ВСУ двигаются вперед, освобождая украинские территории. Враг накапливает силы в районе Бахмута.

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