"Прилетает 3-5 раз в сутки": полицейские рассказали о службе в Часовом Яру

Полицейский в Часовом Яру. Фото: скриншот из видео

Полицейские из Часового Яра Донецкой области продолжают нести службу под обстрелами российских оккупантов. Они рассказали, что фиксируют до пяти "прилетов" в сутки по своему блокпосту.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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Служба под постоянными вражескими обстрелами

Несмотря на постоянные обстрелы, в городе Часов Яр Донецкой области обеспечено постоянное присутствие полиции. В Часовом Яру работают дежурная часть, а на вызовы выезжают следственно-оперативные группы.

Начальник полиции Бахмута Артур Марянян посетил полицейских в местах их дислокации и передал гуманитарную помощь от партнеров.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Часов Яр. Сейчас детей в городе нет, однако жители остаются. Им помогают полицейские и направляют наряды на спасение людей.

"За сутки было 38 регистраций, большинство из них — по российским обстрелам, гибели и ранениям гражданских жителей", — рассказал Артур Марянян.

Менее чем в километре от линии фронта полицейские держат оборону на блокпосту. Он самый близкий к городу Бахмут. Везде можно увидеть последствия от попадания российских снарядов.

"По блокпосту в течение дня прилетает по 3-5 раз. Но мы несем службу. Нам поставили задачу — мы ее выполняем. Победа будет за нами — я всегда так говорю", — говорит полицейский.

Напомним, правоохранители Донецкой области спасли кабанчика. Его подобрали кураховские полицейские возле Красногоровки. Они ехали на эвакуацию.

Также мы писали, что военное подразделение спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины Иван Тарн с позывным "Артан" дал интервью для СМИ. Он рассказал о своей службе, ранении и тактике врага.