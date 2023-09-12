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У Туреччині врятували американця, який тиждень пробув у печері на глибині 1000 метрів

12 вересня 2023 08:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Туреччині врятували американця, який тиждень пробув у печері на глибині 1000 метрів
Американця вдалося витягнути на поверхню. Фото: BBC
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Громадянина США, який понад тиждень був заблокований у третій за глибиною печері Туреччини, витягли на поверхню. В порятнку чоловіка брали участь 150 людей.

Про це повідомляє BBC.

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Американського спелеолога врятовано

Понад 150 людей брали участь в операції з порятунку спелеолога Марка Дікі після того, як 2 вересня в печері Морка у нього виникли проблеми зі шлунком.

Організатори кажуть, що це була одна з найбільших і найскладніших підземних рятувальних робіт, які коли-небудь проводилися.

Найнижча точка печери Морка, у віддаленій частині півдня країни, сягає майже 1,3 км під землею.

Марка Дікі витягли з печери о 00:37 за місцевим часом, повідомила Федерація спелеології Туреччини в соціальних мережах.

Карл Гайтмайєр із групи первинного реагування Нью-Джерсі підтвердив BBC News, що спелеолога врятовано, і висловив подяку всім, хто брав участь в операції.

Марк Дікі сказав, що думав, що не переживе випробування після того, як його стан погіршився.

Американський спелеолог Марк Дікі
Американський спелеолог Марк Дікі. Фото: BBC

Перебіг рятувальної операції

Дікі очолював групу з картографування нового проходу в печері, коли у нього почалася шлунково-кишкова кровотеча.

Його стан покращився після переливання крові. Потім його прив’язали до нош і повільно винесли.

За словами CBS, американського партнера BBC, операція передбачала навігацію через тісні кам’яні тунелі, а вибухівку доводилося використовувати у найвужчих місцях.

Кілька рятувальників з кількох інших країн, включаючи Хорватію та Угорщину, прилетіли до Туреччини, щоб допомогти в порятунку.

Наречена містера Дікі, Джессіка Ван Орд, також допомогла. Вона залишалася з ним у печері, поки йому було погано, але пізніше вилізла.

У четвер увечері у відеозверненні з печери Дікі подякував людям, які намагалися його рятували.

Печера, з якої врятували Марка Дікі. Фото: BBC

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