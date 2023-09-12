В Турции спасли американца, который неделю пробыл в пещере на глубине 1000 метров

Американца удалось вытащить на поверхность. Фото: BBC

Гражданин США, который больше недели был заблокирован в третьей по глубине пещере Турции, вытащили на поверхность. В спасении мужчины участвовали 150 человек.

Об этом сообщает BBC.

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Американский спелеолог спасен

Более 150 человек принимали участие в операции по спасению спелеолога Марка Дики после того, как 2 сентября в пещере Морка у него возникли проблемы с желудком.

Организаторы говорят, что это была одна из самых больших и сложных когда-либо проводившихся подземных спасательных работ.

Самая низкая точка пещеры Морка, в отдаленной части юга страны, составляет почти 1,3 км под землей.

Марка Дики извлекли из пещеры в 00:37 по местному времени, сообщила Федерация спелеологии Турции в социальных сетях.

Карл Гайтмайер из группы первичного реагирования Нью-Джерси подтвердил BBC News, что спелеолог спасен, и выразил благодарность всем, кто участвовал в операции.

Марк Дики сказал, что думал, что не переживет испытания после того, как его состояние ухудшилось.

Американский спелеолог Марк Дики. Фото: BBC

Как проходила спасательная операция

Дики возглавлял группу по картографированию нового прохода в пещере, когда у него началось желудочно-кишечное кровотечение.

Его состояние улучшилось после переливания крови. Затем его привязали к носилкам и медленно вынесли.

По словам CBS, американского партнера BBC, операция предусматривала навигацию из-за тесных каменных тоннелей, а взрывчатку приходилось использовать в самых узких местах.

Несколько спасателей из других стран, включая Хорватию и Венгрию, прилетели в Турцию, чтобы помочь в спасении.

Невеста мистера Дики, Джессика Ван Орд, тоже помогла. Она оставалась с ним в пещере, пока ему было плохо, но позже вылезла.

В четверг вечером в видеообращении из пещеры Дики поблагодарил людей, пытавшихся его спасать.

Пещера, из которой спасли Марка Дики. Фото: BBC

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