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Боротьба України надихнула німецького чиновника піти до війська

7 вересня 2023 20:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Боротьба України надихнула німецького чиновника піти до війська
Мер німецького міста Кіль Ульф Кемпфер. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мера німецького міста Кіль Ульфа Кемпфера надихнула героїчна боротьба українського народу. Під впливом цих вражень він пішов пішов на військову службу.

Про це повідомляє Telegram-канал "BILD російською"

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Ульф Кемпфер, як і багато німців, в юності відмовився від проходження військової підготовки з етичних міркувань на користь альтернативної цивільної служби. Однак після вторгнення Росії в Україну він змінив свою думку і відкликав свою відмову.

"Якби Україна не захищала свою землю зі зброєю, зараз вона була б окупованою Росією країною", — сказав чоловік.

Мера німецького міста Кіль Ульфа Кемпфера. Фото: The Bild

Тепер Кемпфер проходить тижневе навчання в Мюрвікському військово-морському училищі у складі групи "цивільних управлінців" із найрізноманітніших галузей — від бізнесу до журналістики та політики. Такі навчання для охочих проходять регулярно.

Раніше ми повідомляли, що Україна продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію через повномасштабну війну, яку розпочала РФ. Притягнути до мобілізації можуть всіх військовозобов'язаних чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, які не мають значних проблем зі здоров'ям. Повістку отримав і співак Віталій Козловський. 

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