Борьба Украины вдохновила немецкого чиновника пойти в армию

Мэр немецкого города Киль Ульф Кэмпфер. Фото: ТСН

Мэра немецкого города Киль Ульфа Кемпфера вдохновила героическая борьба украинского народа. Под влиянием этих впечатлений он пошел на военную службу.

Об этом сообщает Telegram-канал "BILD на русском".

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Ульф Кемпфер, как и многие немцы, в юности отказался от прохождения военной подготовки по этическим соображениям в пользу альтернативной гражданской службы. Однако после вторжения России в Украину он изменил свое мнение и отозвал свой отказ.

"Если бы Украина не защищала свою землю с оружием, сейчас она была бы оккупированной Россией страной", — сказал мужчина.

Мэра немецкого города Киль Ульфа Кэмпфера. Фото: The Bild

Теперь Кемпфер проходит недельную учебу в Мюрвикском военно-морском училище в составе группы "гражданских управленцев" из самых разных отраслей — от бизнеса до журналистики и политики. Такие учения для желающих проходят регулярно.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабной войны, которую начала РФ. Привлечь к мобилизации могут всех военнообязанных мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, у которых нет значительных проблем со здоровьем. Повестку получил и певец Виталий Козловский.