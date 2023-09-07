Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Борьба Украины вдохновила немецкого чиновника пойти в армию arrow

Борьба Украины вдохновила немецкого чиновника пойти в армию

7 сентября 2023 20:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Борьба Украины вдохновила немецкого чиновника пойти в армию
Мэр немецкого города Киль Ульф Кэмпфер. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Мэра немецкого города Киль Ульфа Кемпфера вдохновила героическая борьба украинского народа. Под влиянием этих впечатлений он пошел на военную службу.

Об этом сообщает Telegram-канал "BILD на русском".

Читайте также:

Мэр Киля пошел служить в армию

Ульф Кемпфер, как и многие немцы, в юности отказался от прохождения военной подготовки по этическим соображениям в пользу альтернативной гражданской службы. Однако после вторжения России в Украину он изменил свое мнение и отозвал свой отказ.

"Если бы Украина не защищала свою землю с оружием, сейчас она была бы оккупированной Россией страной", — сказал мужчина.

Мэра немецкого города Киль Ульфа Кэмпфера. Фото: The Bild

Теперь Кемпфер проходит недельную учебу в Мюрвикском военно-морском училище в составе группы "гражданских управленцев" из самых разных отраслей — от бизнеса до журналистики и политики. Такие учения для желающих проходят регулярно.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабной войны, которую начала РФ. Привлечь к мобилизации могут всех военнообязанных мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, у которых нет значительных проблем со здоровьем. Повестку получил и певец Виталий Козловский.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз