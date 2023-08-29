Батько майже 100 дітей звільнився з роботи та вирішив вперше до них поїхати

Ділан Стоун-Міллер з біологічними дітьми. Фото: Ladbible.

Чоловік, який став батьком 96 дітей через донорство сперми, вирішив зустрітися з ними. Для цього він звільнився з роботи.

Про це повідомляє Ladbible.

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Зустріч із дітьми

Цього літа 32-річний інженер-програміст Ділан Стоун-Міллер вирушив у подорож завдовжки майже 15 тисяч кілометрів, щоб побачити декількох своїх дітей.

Все розпочалося з того, коли чоловік побачив світлину своєї біологічної доньки на ім'я Гарпер.

"Я думаю про неї як про свою першу дитину", — сказав він.

Ділан Стоун-Міллер з донькою. Фото: Ladbible.

Ділан Стоун-Міллер вперше зустрівся з Гарпер, коли їй було три роки. З того моменту він вирішив зав'язати відносини з якомога більшою кількістю своїх біологічних дітей.

Для цього чоловік звільнився з роботи та профінансував своє нове життя за рахунок заощаджень. Йому вдалося побачити вже 25 біологічних дітей.

"Я ніколи не дізнаюся, напевно, скільки у мене дітей", — зазначив він.

Ділан Стоун-Міллер з сином. Фото: Ladbible.

У 2020 році, коли Ділан розлучився з дружиною, він отримав повідомлення з таким текстом:

"Я дуже сподіваюся, що ви аж ніяк не почуваєтеся ображеним, але сьогодні канадський День Подяки, і я хотіла сказати вам, як моя сім'я вам вдячна…"

Повідомлення було від однієї з двох матерів Гарпер — Алісії Боуз. Їй вдалося знайти чоловіка через соцмережі та підказки з його файлу донора.

Стоун-Міллер побачив фото Гарпер на сторінці Боуз в Instagram та запитав у неї, чи може він приєднатися до групи батьків у Facebook під назвою Xytex 5186 Offspring на честь його ідентифікатора банки сперми.

Жінка продовжила створювати нову групу зацікавлених осіб. Після того, як Стоун-Міллер заявив, що хоче побачити дітей, то 20 батьків відгукнулися на пропозицію.

"Я хотів спостерігати, як ростуть діти", — сказав він.

Ділан Стоун-Міллер з дітьми. Фото: Ladbible.

Чоловік вирішив вести електронну таблицю з іменами біологічних дітей, віком, днями народження та датами, коли востаннє їх бачив.

Нагадаємо, напередодні весілля жінка дізналася про зради свого нареченого та оригінально провчила його прямо під час церемонії. Коли гості зібралися, щоб послухати їхні весільні обітниці, вона розповіла усю правду.