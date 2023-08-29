Отец почти 100 детей уволился с работы и решил впервые к ним поехать
Мужчина, ставший отцом 96 детей через донорство спермы, решил встретиться с ними. Для этого он уволился с работы.
Об этом сообщает Ladbible.
Встреча с детьми
Этим летом 32-летний инженер-программист Дилан Стоун-Миллер отправился в путешествие протяженностью почти 15 тысяч километров, чтобы увидеть нескольких своих детей.
Все началось с того, когда мужчина увидел фотографию своей биологической дочери по имени Гарпер.
"Я думаю о ней как о своем первом ребенке", — сказал он.
Дилан Стоун-Миллер впервые встретился с Гарпер, когда ей было три года. С этого момента он решил завязать отношения с как можно большим количеством своих биологических детей.
Для этого мужчина уволился с работы и профинансировал свою новую жизнь за счет сбережений. Ему удалось увидеть уже 25 биологических детей.
"Я никогда не узнаю, наверное, сколько у меня детей", — отметил он.
В 2020 году, когда Дилан расстался с женой, он получил сообщение с таким текстом:
"Я очень надеюсь, что вы отнюдь не чувствуете себя обиженным, но сегодня канадский День Благодарения, и я хотела сказать вам, как моя семья вам благодарна…"
Сообщение было от одной из двух матерей Гарпер — Алисии Боуз. Ей удалось найти мужчину по соцсети и подсказке из его файла донора.
Стоун-Миллер увидел фото Гарпер на странице Боуз в Instagram и спросил у нее, может ли он присоединиться к группе родителей в Facebook под названием Xytex 5186 Offspring в честь его идентификатора банка спермы.
Женщина продолжила создавать новую группу заинтересованных лиц. После того, как Стоун-Миллер заявил, что хочет увидеть детей, 20 родителей откликнулись на предложение.
"Я хотел наблюдать, как растут дети", — сказал он.
Мужчина решил вести электронную таблицу с именами биологических детей, возрастом, днями рождения и датами, когда их видел.
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