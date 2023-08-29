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Отец почти 100 детей уволился с работы и решил впервые к ним поехать

29 августа 2023 22:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отец почти 100 детей уволился с работы и решил впервые к ним поехать
Дилан Стоун-Миллер с биологическими детками. Фото: Ladbible.
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мужчина, ставший отцом 96 детей через донорство спермы, решил встретиться с ними. Для этого он уволился с работы.

Об этом сообщает Ladbible.

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Встреча с детьми

Этим летом 32-летний инженер-программист Дилан Стоун-Миллер отправился в путешествие протяженностью почти 15 тысяч километров, чтобы увидеть нескольких своих детей.

Все началось с того, когда мужчина увидел фотографию своей биологической дочери по имени Гарпер.

"Я думаю о ней как о своем первом ребенке", — сказал он.

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Дилан Стоун-Миллер с дочерью. Фото: Ladbible.

Дилан Стоун-Миллер впервые встретился с Гарпер, когда ей было три года. С этого момента он решил завязать отношения с как можно большим количеством своих биологических детей.

Для этого мужчина уволился с работы и профинансировал свою новую жизнь за счет сбережений. Ему удалось увидеть уже 25 биологических детей.

"Я никогда не узнаю, наверное, сколько у меня детей", — отметил он.

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Дилан Стоун-Миллер с сыном. Фото: Ladbible.

В 2020 году, когда Дилан расстался с женой, он получил сообщение с таким текстом:

"Я очень надеюсь, что вы отнюдь не чувствуете себя обиженным, но сегодня канадский День Благодарения, и я хотела сказать вам, как моя семья вам благодарна…"

Сообщение было от одной из двух матерей Гарпер — Алисии Боуз. Ей удалось найти мужчину по соцсети и подсказке из его файла донора.

Стоун-Миллер увидел фото Гарпер на странице Боуз в Instagram и спросил у нее, может ли он присоединиться к группе родителей в Facebook под названием Xytex 5186 Offspring в честь его идентификатора банка спермы.

Женщина продолжила создавать новую группу заинтересованных лиц. После того, как Стоун-Миллер заявил, что хочет увидеть детей, 20 родителей откликнулись на предложение.

"Я хотел наблюдать, как растут дети", — сказал он.

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Дилан Стоун-Миллер с детьми. Фото: Ladbible.

Мужчина решил вести электронную таблицу с именами биологических детей, возрастом, днями рождения и датами, когда их видел.

Напомним, накануне свадьбы женщина узнала об изменах своего жениха и оригинально проучила его прямо во время церемонии. Когда гости собрались, чтобы послушать их свадебные клятвы, она рассказала всю правду.

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