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Наречена дізналася про зраду чоловіка перед весіллям: як вона помстилася

20 серпня 2023 21:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наречена дізналася про зраду чоловіка перед весіллям: як вона помстилася
Чоловік одягає дружині обручку. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Напередодні весілля жінка дізналася про зради свого нареченого та оригінально провчила його прямо під час церемонії. Коли гості зібралися, щоб послухати їх весільні обітниці, вона розповіла усю правду.

Про це повідомляє Body+Soul.

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Як відомо, за кілька годин до весілля наречена отримала повідомлення з незнайомого номера, де були скриншоти, що викривають зрадника.

"Повідомлення являло собою серію скриншотів з номера, який я не впізнала. У супровідному повідомленні просто говорилося: "Я б не вийшла за нього заміж. А ви?" — розповіла наречена. 

Однак, після цього дівчина не скасувала весілля, а навпаки — хотіла викрити та провчити його перед рідними та друзями. Так, замість клятви на церемонії вона прочитала усі викривальні повідомлення.

"Сьогодні весілля не буде. Здається, Алекс не той, ким я його вважала", — сказала наречена Кейсі. 

Усі друзі та рідні були просто шоковані та одразу накинулися на нареченого з образами та погрозами. Після усіх прочитаних повідомлень наречений мовчки вийшов з церкви, а Кейсі звернулась до гостей:

"Я люблю вас усіх, і як би це не було жахливо, я рада, що ви всі тут. Сьогодні не буде весільного прийому, але замість цього буде свято чесності, здобуття справжньої любові і слідування своєму серцю, навіть коли воно болить".

Нагадаємо, що упродовж першого півріччя 2023 року в Україні кількість шлюбів зменшилася на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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