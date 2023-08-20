Невеста узнала об измене мужа перед свадьбой: как она отомстила

Муж одевает жене обручальное кольцо. Фото: freepik

Накануне свадьбы женщина узнала предательства своего жениха и оригинально проучила его прямо во время церемонии. Когда гости собрались, чтобы послушать их свадебные обеты, она рассказала всю правду.

Об этом сообщает Body+Soul.

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Как известно, за несколько часов до свадьбы невеста получила сообщение из незнакомого номера, где находились скриншоты, разоблачающие предателя.

"Сообщение представляло собой серию скриншотов из номера, который я не узнала. В сопроводительном сообщении просто говорилось: "Я бы не вышла за него замуж. А вы?", — рассказала невеста.

Однако после этого девушка не отменила свадьбу, а наоборот — хотела разоблачить и проучить ее перед родными и друзьями. Так, вместо клятвы на церемонии она прочла все обличительные сообщения.

"Сегодня свадьбы не будет. Кажется, Алекс не тот, кем я его считала", — сказала невеста Кэйси.

Все друзья и родные были просто шокированы и сразу набросились на жениха с оскорблениями и угрозами. После всех прочитанных сообщений жених вышел из церкви, а Кэйси обратилась к гостям:

"Я люблю вас всех, и как бы это ни было ужасно, я рада, что вы все здесь. Сегодня не будет свадебного приема, но вместо этого будет праздник честности, обретение настоящей любви и следование своему сердцу, даже когда оно болит".

Напомним, что за первое полугодие 2023 года в Украине количество браков уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.