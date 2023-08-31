У Полтавській області дівчинка вигадала історію про викрадення, щоб побачити свою вчительку

Дівчинка, яка вигадала історію про викрадення. Фото: facebook.com/police.polt

У Полтавській області дитина вигадала історію про своє викрадення. Поліцейські з'ясували всі обставини події. Як виявилось, дівчинка вигадала історію, щоб побачити свою вчительку.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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Історія про викрадення

"До Миргородського райвідділу поліції Полтавщини 28 серпня надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що його малолітню дитину намагалися викрасти з дитячого майданчика. Поліція негайно прибула на місце події", — йдеться у повідомленні.

Чоловік повідомив, що від своєї 6-річної доньки він дізнався про намагання невідомої особи викрасти дитину з дитячого майданчика. Під час спілкування з батьком вона розповіла, що в період часу між 12:00 та 13:00 перебувала на дитячому майданчику, а її старша сестра гралася з однолітками.

За її словами, у цей час до неї нібито підійшов невідомий чоловік, який однією рукою взяв її за руку, а іншою — заклеїв рота липкою стрічкою та повів через двори в бік школи.

"Отримавши інформацію про спробу викрадення дитини, на місце події негайно прибули патрульні наряди поліції, слідчо-оперативна група та кінологи зі службовою собакою. Під час першочергових слідчих та оперативних заходів ми встановили, що інформація про викрадення дитини не відповідає дійсності", — повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Під час моніторингу камер правоохоронці побачили, що дівчинка сама рухалася в бік школи. Після цього вона повернулася до двору, який розташований поруч із місцем її проживання.

"Надалі дитина зізналася, що їй дуже хотілося піти до школи, щоб побачити свою вчительку. А історію з викраденням вигадала, бо хвилювалася, щоб батьки, які від старшої сестри дізнались про самостійне залишення нею двору, будуть її сварити", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Полтавської області. Фото: скриншот

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