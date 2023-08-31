У Полтавській області дівчинка вигадала історію про викрадення, щоб побачити свою вчительку
У Полтавській області дитина вигадала історію про своє викрадення. Поліцейські з'ясували всі обставини події. Як виявилось, дівчинка вигадала історію, щоб побачити свою вчительку.
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
Історія про викрадення
"До Миргородського райвідділу поліції Полтавщини 28 серпня надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що його малолітню дитину намагалися викрасти з дитячого майданчика. Поліція негайно прибула на місце події", — йдеться у повідомленні.
Чоловік повідомив, що від своєї 6-річної доньки він дізнався про намагання невідомої особи викрасти дитину з дитячого майданчика. Під час спілкування з батьком вона розповіла, що в період часу між 12:00 та 13:00 перебувала на дитячому майданчику, а її старша сестра гралася з однолітками.
За її словами, у цей час до неї нібито підійшов невідомий чоловік, який однією рукою взяв її за руку, а іншою — заклеїв рота липкою стрічкою та повів через двори в бік школи.
"Отримавши інформацію про спробу викрадення дитини, на місце події негайно прибули патрульні наряди поліції, слідчо-оперативна група та кінологи зі службовою собакою. Під час першочергових слідчих та оперативних заходів ми встановили, що інформація про викрадення дитини не відповідає дійсності", — повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.
Під час моніторингу камер правоохоронці побачили, що дівчинка сама рухалася в бік школи. Після цього вона повернулася до двору, який розташований поруч із місцем її проживання.
"Надалі дитина зізналася, що їй дуже хотілося піти до школи, щоб побачити свою вчительку. А історію з викраденням вигадала, бо хвилювалася, щоб батьки, які від старшої сестри дізнались про самостійне залишення нею двору, будуть її сварити", — йдеться у повідомленні.
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