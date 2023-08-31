Маленька дівчинка подарувала пораненому на війні саперу особливий подарунок

Дівчинка Поліна підносить саперу незвичайний подарунок. Фото: Скриншот

Дівчинка Поліна подарувала тактильну картину українському саперу Владиславу Єщенку, який втратив зір на війні. Такий подарунок військовому на День Незалежності зробила дівчинка Поліна, донька телеведучої Олени Чабак з телеканалу "Ми — Україна".

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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Незвичайний подарунок для героя

Владислав дуже дякував за такий незвичайний подарунок. Згодом він також надіслав Полінці подарунок.

Воїн відправив їй браслети, зроблені власноруч, як вдячність за тактильну картину. Він сказав, що отримав багато подарунків за останні дні, оскільки всі вітали його з нещодавнім весіллям. Проте цей дарунок від дівчинки вразив героя найбільше.

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