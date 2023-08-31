Маленькая девочка подарила раненому на войне саперу особый подарок

Девочка Полина преподносит саперу необычный подарок. Фото: Скриншот

Девочка Полина подарила тактильную картину потерявшему зрение на войне украинскому саперу Владиславу Ещенко. Такой подарок военному в День Независимости сделала девочка Полина, дочь телеведущей Елены Чабак с телеканала "Мы — Украина".

Об этом сообщили в эфире телеканала "Мы — Украина".

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Владислав очень благодарил за столь необычный подарок. Впоследствии он также послал Полинке подарок.

Воин отправил ей браслеты, сделанные собственноручно, как благодарность за тактильную картину. Он сказал, что получил много подарков за последние дни, поскольку все поздравляли его с недавней свадьбой. Однако этот подарок от девочки поразил героя больше всего.

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