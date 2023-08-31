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Маленькая девочка подарила раненому на войне саперу особый подарок

31 августа 2023 15:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Маленькая девочка подарила раненому на войне саперу особый подарок
Девочка Полина преподносит саперу необычный подарок. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Девочка Полина подарила тактильную картину потерявшему зрение на войне украинскому саперу Владиславу Ещенко. Такой подарок военному в День Независимости сделала девочка Полина, дочь телеведущей Елены Чабак с телеканала "Мы — Украина".

Об этом сообщили в эфире телеканала "Мы — Украина".

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Необычный подарок для героя

Владислав очень благодарил за столь необычный подарок. Впоследствии он также послал Полинке подарок.

Воин отправил ей браслеты, сделанные собственноручно, как благодарность за тактильную картину. Он сказал, что получил много подарков за последние дни, поскольку все поздравляли его с недавней свадьбой. Однако этот подарок от девочки поразил героя больше всего.

Чемпионка Паралимпийских игр в Токио, харьковчанка Марина Литовченко рассказала о действительном отношении власти к спортивным достижениям горожан. Наряду с премиями победителям и участникам соревнований в Японии областные чиновники вручили подарки, которые ярче любых слов описывают неуважение к людям.

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