В Полтавской области девочка придумала историю о похищении, чтобы увидеть свою учительницу

Девочка, придумавшая историю о похищении. Фото: facebook.com/police.polt

В Полтавской области ребенок придумал историю о своем похищении. Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия. Как оказалось, девочка придумала историю, чтобы увидеть свою учительницу.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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История о похищении

"В Миргородский райотдел полиции Полтавской области 28 августа поступило сообщение от местного жителя, что его малолетнего ребенка пытались похитить с детской площадки. Полиция немедленно прибыла на место происшествия", — говорится в сообщении.

Мужчина сообщил, что от своей 6-летней дочери он узнал о попытке неизвестным лицом похитить ребенка с детской площадки. Во время общения с отцом она рассказала, что в период времени между 12:00 и 13:00 находилась на детской площадке, а ее старшая сестра играла со сверстниками.

По ее словам, в это время к ней якобы подошел неизвестный мужчина, который одной рукой взял ее за руку, а другой — заклеил рот липкой лентой и повел через дворы в сторону школы.

"Получив информацию о попытке похищения ребенка, на место происшествия немедленно прибыли патрульные наряды полиции, следственно-оперативная группа и кинологи со служебной собакой. В ходе первоочередных следственных и оперативных мероприятий мы установили, что информация о похищении ребенка не соответствует действительности", — сообщил начальник Миргородского райотдела полиции Виталий Ярмолюк.

Во время мониторинга камер правоохранители увидели, что девочка сама двигалась в сторону школы. После этого она вернулась во двор, который расположен рядом с местом ее проживания.

"В дальнейшем ребенок признался, что ей очень хотелось пойти в школу, чтобы увидеть свою учительницу. А историю с похищением придумала, потому что волновалась, чтобы родители, которые от старшей сестры узнали о самостоятельном оставлении ею двора, будут ее ругать", — говорится в сообщении.

Пост полиции Полтавской области. Фото: скриншот

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