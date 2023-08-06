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У Канаді 68-річні чоловіки дізнались, що їх переплутали в пологовому: один із них українець

6 серпня 2023 13:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Канаді 68-річні чоловіки дізнались, що їх переплутали в пологовому: один з них українець
Пан Бове, який "виявився" українцем. Фото: The New York Times
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Канаді двоє 68-річних чоловіків дізналися, що їх переплутали у пологовому будинку. Один із них має українське коріння. 

Про це повідомляє The New York Times

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Де переплутали малят

Все розпочалося ще у 1955 році. У канадській провінції Манітоба у пологовому будинку лікарі переплутали малят.

Відтак, хлопчики на ім'я Едді та Річард опинилися в інших батьків. 

Як вдалося дізнатися правду

Однак, правду вдалося дізнатися аж через 68 років. Це стало можливо завдяки дочці бізнесмена Річарда Бове. 

У 2020 році вона подарувала своєму батьку тест ДНК, адже цікавилася культурою корінних народів. Результати тесту шокували чоловіка. Виявилося, що його предки були українцями, поляками та євреями-ашкеназами, а не індіанцями та французами. До того ж виріс він  зі своїми дідусем і бабусею в дерев’яному будинку в поселенні метисів.

Паралельно Едді Амброуз виховувався на українських народних піснях, відвідував меси в греко-католицькій церкві та любив вареники. Однак, українського коріння він не мав — чоловік був метисом. Це Едді дізнався теж завдяки результатам тесту. 

Спілкування Едді та Річарда

Відомо, що чоловіки довгий час спілкувалися у мережі, електронними листами та телефонними дзвінками. Все ж два роки тому пан Бове та пан Амброуз дійшли висновку, що їх поміняли при народженні.

Дізнавшись правду, чоловіки зіштовхнулися з екзистенційною кризою. Всього одна помилка не лише "переплутала" їх коріння, але й вплинула на виховання та життя. Кожен з них тепер не знає, що робити зі своєю "новою" ідентичністю. 

Що робитимуть чоловіки

Пан Амброуз хоче, щоб його офіційно визнали метисом.

Що стосується пана Бове, то він вирішив не змінювати спосіб життя, який вів раніше. 

Нагадаємо, японець, відомий як Токо, витратив солідну суму у розмірі двох мільйонів ієн (приблизно 14 169 доларів), щоб придбати реалістичний костюм собаки породи коллі. Його прагнення "відчути себе твариною" втілилося в реальність завдяки цьому костюму.

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