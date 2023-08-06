В Канаде 68-летние мужчины узнали, что их перепутали в роддоме: один из них украинец

Господин Бове, "оказавшийся" украинцем. Фото: The New York Times

В Канаде двое 68-летних мужчин узнали, что их перепутали в роддоме. Один из них имеет украинские корни.

Об этом сообщает The New York Times.

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Где перепутали малышей

Все началось еще в 1955 году. В канадской провинции Манитоба в роддоме врачи перепутали малышей.

Следовательно, мальчики по имени Эдди и Ричард оказались у других родителей.

Как удалось узнать правду

Однако правду удалось узнать спустя 68 лет. Это стало возможным благодаря дочери бизнесмена Ричарда Бове.

В 2020 году она подарила своему отцу тест ДНК, ведь интересовалась культурой коренных народов. Результаты теста шокировали мужчину. Оказалось, что его предки были украинцами, поляками и евреями-ашкеназами, а не индейцами и французами. К тому же вырос он со своим дедушкой и бабушкой в деревянном доме в поселении метисов.

Параллельно Эдди Амброуз воспитывался на украинских народных песнях, посещал мессы в греко-католической церкви и любил вареники. Однако украинских корней у него не было — мужчина был метисом. Это Эдди узнал тоже благодаря результатам теста.

Общение Эдди и Ричарда

Известно, что мужчины долгое время общались в сети, электронными письмами и телефонными звонками. Все же два года назад господин Бове и господин Амброуз пришли к выводу, что их поменяли при рождении.

Узнав правду, мужчины столкнулись с экзистенциальным кризисом. Всего одна ошибка не только "перепутала" их корни, но и повлияла на воспитание и жизнь. Каждый из них теперь не знает, что делать со своей "новой" идентичностью.

Что будут делать мужчины

Господин Амброуз хочет, чтобы его официально признали метисом.

Что касается господина Бове, то он решил не изменять образ жизни, который вел раньше.

Напомним, японец, известный как Токо, израсходовал солидную сумму в размере двух миллионов иен (примерно 14 169 долларов), чтобы приобрести реалистичный костюм собаки породы колли. Его стремление "почувствовать себя животным" воплотилось в реальность благодаря этому костюму.