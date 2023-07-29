У Японії чоловік здійснив свою давню мрію і став собакою за 20 тис. доларів

У Японії чоловік став собакою. Фото: nypost

Японець, відомий як Токо, витратив солідну суму у розмірі двох мільйонів ієн (приблизно 14 169 доларів), щоб придбати реалістичний костюм собаки породи коллі. Його прагнення "відчути себе твариною" втілилося в реальність завдяки цьому костюму.

Про це пише Nypost.

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Останні відео, опубліковані для його 30 000 передплатників на YouTube, демонструють, як Токо весело проводить час на своєму дворі, поводив себе як справжній собака і виконуючи різні трюки заради ласощів.

Однак днями Токо наважився показати свою нову індивідуальність широкому загалу. Його перший публічний виступ, зафіксований камерами німецького телевізійного каналу, викликав інтерес у перехожих та їхніх вихованців. Важко сказати, чи усвідомлювали вони, що перед ними не справжній собака.

"Я став коллі, здійснивши свою мрію стати твариною. Я не хочу, щоб про мої захоплення знали, особливо люди, з якими я працюю. Вони вважають дивним, що я хочу бути собакою. З тієї ж причини, з якої я не можу показати. своє справжнє обличчя. Я рідко розповідаю про це своїм друзям, бо боюся, що вони вважатимуть мене дивним", — каже Токо.

Нагадаємо, що поблизу Тайваню дайвери помітили величезну "рибу-весло" , також відому як "рибу Судного дня". За повір'ями місцевих жителів, ця риба з'являється тоді, коли має статися сильний землетрус.