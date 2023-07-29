У Японії чоловік здійснив свою давню мрію і став собакою за 20 тис. доларів
Японець, відомий як Токо, витратив солідну суму у розмірі двох мільйонів ієн (приблизно 14 169 доларів), щоб придбати реалістичний костюм собаки породи коллі. Його прагнення "відчути себе твариною" втілилося в реальність завдяки цьому костюму.
Про це пише Nypost.
Японець перетворився на собаку
Останні відео, опубліковані для його 30 000 передплатників на YouTube, демонструють, як Токо весело проводить час на своєму дворі, поводив себе як справжній собака і виконуючи різні трюки заради ласощів.
Однак днями Токо наважився показати свою нову індивідуальність широкому загалу. Його перший публічний виступ, зафіксований камерами німецького телевізійного каналу, викликав інтерес у перехожих та їхніх вихованців. Важко сказати, чи усвідомлювали вони, що перед ними не справжній собака.
"Я став коллі, здійснивши свою мрію стати твариною. Я не хочу, щоб про мої захоплення знали, особливо люди, з якими я працюю. Вони вважають дивним, що я хочу бути собакою. З тієї ж причини, з якої я не можу показати. своє справжнє обличчя. Я рідко розповідаю про це своїм друзям, бо боюся, що вони вважатимуть мене дивним", — каже Токо.
Нагадаємо, що поблизу Тайваню дайвери помітили величезну "рибу-весло" , також відому як "рибу Судного дня". За повір'ями місцевих жителів, ця риба з'являється тоді, коли має статися сильний землетрус.