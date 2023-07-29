Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow В Японии мужчина осуществил свою давнюю мечту и "стал" собакой за 20 тыс. долларов arrow

В Японии мужчина осуществил свою давнюю мечту и "стал" собакой за 20 тыс. долларов

29 июля 2023 19:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Японии мужчина осуществил свою давнюю мечту и "стал" собакой за 20 тыс. долларов
В Японии мужчина стал собакой. Фото: nypost
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Японец, известный как Токо, потратил солидную сумму в размере двух миллионов иен (приблизительно 14 169 долларов), чтобы приобрести реалистичный костюм собаки породы колли. Его стремление "почувствовать себя животным" воплотилось в реальность благодаря этому костюму.

Об этом пишет Nypost.

Читайте также:

Японец перевоплотился в собаку

Последние видео, опубликованные для его 30 000 подписчиков на YouTube, демонстрируют, как Токо весело проводит время на своем дворе, ведя себя как настоящая собака и выполняя различные трюки ради лакомств.

Однако на днях Токо решился показать свою новую индивидуальность широкой публике. Его первое публичное выступление, зафиксированное камерами немецкого телевизионного канала, вызвало интерес у прохожих и их питомцев. Сложно сказать, осознавали ли они, что перед ними не настоящая собака.

"Я стал колли, осуществив свою мечту стать животным. Я не хочу, чтобы о моих увлечениях знали, особенно люди, с которыми я работаю. Они считают странным, что я хочу быть собакой. По той же причине, по которой я не могу показать свое настоящее лицо. Я редко рассказываю об этом своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным", — говорит Токо.

Напомним, что вблизи Тайваня дайверы заметили огромную "рыбу-весло", также известную как "рыбу Судного дня". По поверьям местных жителей, эта рыба появляется тогда, когда должно произойти сильное землетрясение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз