В Японии мужчина осуществил свою давнюю мечту и "стал" собакой за 20 тыс. долларов

В Японии мужчина стал собакой. Фото: nypost

Японец, известный как Токо, потратил солидную сумму в размере двух миллионов иен (приблизительно 14 169 долларов), чтобы приобрести реалистичный костюм собаки породы колли. Его стремление "почувствовать себя животным" воплотилось в реальность благодаря этому костюму.

Об этом пишет Nypost.

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Последние видео, опубликованные для его 30 000 подписчиков на YouTube, демонстрируют, как Токо весело проводит время на своем дворе, ведя себя как настоящая собака и выполняя различные трюки ради лакомств.

Однако на днях Токо решился показать свою новую индивидуальность широкой публике. Его первое публичное выступление, зафиксированное камерами немецкого телевизионного канала, вызвало интерес у прохожих и их питомцев. Сложно сказать, осознавали ли они, что перед ними не настоящая собака.

"Я стал колли, осуществив свою мечту стать животным. Я не хочу, чтобы о моих увлечениях знали, особенно люди, с которыми я работаю. Они считают странным, что я хочу быть собакой. По той же причине, по которой я не могу показать свое настоящее лицо. Я редко рассказываю об этом своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным", — говорит Токо.

Напомним, что вблизи Тайваня дайверы заметили огромную "рыбу-весло", также известную как "рыбу Судного дня". По поверьям местных жителей, эта рыба появляется тогда, когда должно произойти сильное землетрясение.