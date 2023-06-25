Чоловік пробіг стометрівку на підборах і встановив рекорд: за скільки впорався

Іспанець Крістіан Родрігес. Фото: Скріншот

Іспанець Крістіан Родрігес встановив ще один світовий рекорд. Він пробіг стометрівку на високих підборах. Крістіан показав час 12,82 секунд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

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Повідомляється, що для встановлення цього рекорду необхідно було бути у туфлях на високих підборах-шпильках. Вони повинні бути не менше 7 см. Взуття на платформі не допускалося.

Іспанець подолав дистанцію за 12,82 секунд. Раніше рекорд належав німцю Андре Ортольфу, який 2019 року впорався з дистанцією за 14,02 секунди.

"Підготовка була дуже ретельною та специфічною. Мені дуже складно бігати на високих підборах на високій швидкості. В Іспанії є такі перегони, і мені вони завжди подобалися", — розповів рекордсмен.

Крістіан також зізнався, що спробував побити цей рекорд, щоб довести, що діабетики 1 типу, такі як він сам, "можуть робити стільки ж чи навіть більше, ніж люди без діабету".

Крістіан також встановив низку інших світових рекордів:

найтриваліше балансування велосипеда на підборідді (9 хв 41 с),

найтриваліше балансуванням предмета на носі (2 год 42 хв)

найбільшу кількість послідовних підйомів сходами під час жонглювання трьома предметами (2082).

Крістіан Родрігес. Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, 24-річний старший лейтенант Збройних Сил України Дмитро Косатий за один день встановив відразу два рекорди: Гіннеса і України. Він виконав 128 відтискань на кулаках і перевершив раніше зафіксований результат.