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Чоловік пробіг стометрівку на підборах і встановив рекорд: за скільки впорався

25 червня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чоловік пробіг стометрівку на підборах і встановив рекорд: за скільки впорався
Іспанець Крістіан Родрігес. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Іспанець Крістіан Родрігес встановив ще один світовий рекорд. Він пробіг стометрівку на високих підборах. Крістіан показав час 12,82 секунд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

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Повідомляється, що для встановлення цього рекорду необхідно було бути у туфлях на високих підборах-шпильках. Вони повинні бути не менше 7 см. Взуття на платформі не допускалося.

Іспанець подолав дистанцію за 12,82 секунд. Раніше рекорд належав німцю Андре Ортольфу, який 2019 року впорався з дистанцією за 14,02 секунди. 

"Підготовка була дуже ретельною та специфічною. Мені дуже складно бігати на високих підборах на високій швидкості. В Іспанії є такі перегони, і мені вони завжди подобалися", — розповів рекордсмен.

Крістіан також зізнався, що спробував побити цей рекорд, щоб довести, що діабетики 1 типу, такі як він сам, "можуть робити стільки ж чи навіть більше, ніж люди без діабету".

Крістіан також встановив низку інших світових рекордів: 

  • найтриваліше балансування велосипеда на підборідді (9 хв 41 с),
  • найтриваліше балансуванням предмета на носі (2 год 42 хв)
  • найбільшу кількість послідовних підйомів сходами під час жонглювання трьома предметами (2082).
Крістіан Родрігес. Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, 24-річний старший лейтенант Збройних Сил України Дмитро Косатий за один день встановив відразу два рекорди: Гіннеса і України. Він виконав 128 відтискань на кулаках і перевершив раніше зафіксований результат.

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