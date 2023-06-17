Новий світовий рекорд: американець склав кубик Рубіка за 3,13 секунди
Американець Макс Парк побив світовий рекорд зі швидкісного складання рубика Рубіка. Йому вдалося скласти кубик розміром 3х3х3 за 3,13 секунди.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Рекорд зі складання рубика Рубіка
Повідомляється, що американцю вдалося побити попередній рекорд, який встановив китаєць Юшенг Ду у 2018 році (3,47 секунди).
Цього ж разу на складання головоломки він витратив на 0,34 секунди менше часу, ніж попередній рекордсмен.
Варто зауважити, що Макс хворий на аутизм. І свого часу медики порадили батькам хлопця подібну терапію.
"Був час, коли Макс навіть не міг відкривати пляшки з водою, але він виявив інтерес до складання кубиків Рубіка", — зізнаються батьки Макса.
Представники Книги рекордів Гіннеса чекають, що хтось у майбутньому встановить черговий рекорд зі складання кубика — менше трьох секунд.
Нагадаємо, 26-річний Олле Лундін зі Швеції встановив новий світовий рекорд, хруснувши суглобами 46 разів поспіль. Він побив попереднє досягнення, що належить Камалю Похрелу з Непалу. У грудні 2022 року той примудрився хруснути суглобами 40 разів.