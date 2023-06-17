Новий світовий рекорд: американець склав кубик Рубіка за 3,13 секунди

21-річний житель США Макс Парк. Фото: Скріншот

Американець Макс Парк побив світовий рекорд зі швидкісного складання рубика Рубіка. Йому вдалося скласти кубик розміром 3х3х3 за 3,13 секунди.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

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Повідомляється, що американцю вдалося побити попередній рекорд, який встановив китаєць Юшенг Ду у 2018 році (3,47 секунди).

Цього ж разу на складання головоломки він витратив на 0,34 секунди менше часу, ніж попередній рекордсмен.

Варто зауважити, що Макс хворий на аутизм. І свого часу медики порадили батькам хлопця подібну терапію.

"Був час, коли Макс навіть не міг відкривати пляшки з водою, але він виявив інтерес до складання кубиків Рубіка", — зізнаються батьки Макса.

Представники Книги рекордів Гіннеса чекають, що хтось у майбутньому встановить черговий рекорд зі складання кубика — менше трьох секунд.

Нагадаємо, 26-річний Олле Лундін зі Швеції встановив новий світовий рекорд, хруснувши суглобами 46 разів поспіль. Він побив попереднє досягнення, що належить Камалю Похрелу з Непалу. У грудні 2022 року той примудрився хруснути суглобами 40 разів.