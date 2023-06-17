Новый мировой рекорд: американец собрал кубик Рубика за 3,13 секунды
Американец Макс Парк побил мировой рекорд по скоростной сборке рубика Рубика. Ему удалось собрать кубик размером 3х3х3 за 3,13 секунды.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Рекорд по сборке рубика Рубика
Сообщается, что американцу удалось побить предыдущий рекорд, который установил китаец Юшенг Ду в 2018 году (3,47 секунды).
В этот раз на сборку головоломки он потратил на 0,34 секунды меньше времени, чем предыдущий рекордсмен.
Стоит заметить, что Макс болен аутизмом. И в свое время медики посоветовали родителям парня подобную терапию.
"Было время, когда Макс даже не мог открывать бутылки с водой, но он проявил интерес к сборке кубиков Рубика", — признаются родители Макса.
Представители Книги рекордов Гиннеса ожидают, что кто-то в будущем установит очередной рекорд по сборке кубика — менее трех секунд.
Напомним, 26-летний Олле Лундин из Швеции установил новый мировой рекорд, хрустнув суставами 46 раз подряд. Он избил предыдущее достижение, принадлежащее Камалю Похрелу из Непала. В декабре 2022 года тот умудрился хрустнуть суставами 40 раз.