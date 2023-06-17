Новый мировой рекорд: американец собрал кубик Рубика за 3,13 секунды

21-летний житель США Макс Парк. Фото: Скриншот

Американец Макс Парк побил мировой рекорд по скоростной сборке рубика Рубика. Ему удалось собрать кубик размером 3х3х3 за 3,13 секунды.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

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Рекорд по сборке рубика Рубика

Сообщается, что американцу удалось побить предыдущий рекорд, который установил китаец Юшенг Ду в 2018 году (3,47 секунды).

В этот раз на сборку головоломки он потратил на 0,34 секунды меньше времени, чем предыдущий рекордсмен.

Стоит заметить, что Макс болен аутизмом. И в свое время медики посоветовали родителям парня подобную терапию.

"Было время, когда Макс даже не мог открывать бутылки с водой, но он проявил интерес к сборке кубиков Рубика", — признаются родители Макса.

Представители Книги рекордов Гиннеса ожидают, что кто-то в будущем установит очередной рекорд по сборке кубика — менее трех секунд.

Напомним, 26-летний Олле Лундин из Швеции установил новый мировой рекорд, хрустнув суставами 46 раз подряд. Он избил предыдущее достижение, принадлежащее Камалю Похрелу из Непала. В декабре 2022 года тот умудрился хрустнуть суставами 40 раз.