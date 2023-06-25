Мужчина пробежал стометровку на каблуках и установил рекорд: за сколько справился
Испанец Кристиан Родригес установил еще один мировой рекорд. Он пробежал стометровку на высоких каблуках. Кристиан показал время 12,82 секунды.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Рекорд по бегу на стометровке
Сообщается, что для установки этого рекорда необходимо было быть в туфлях на высоких каблуках-шпильке. Они должны быть не менее 7 см. Обувь на платформе не допускалась.
Испанец преодолел дистанцию за 12,82 секунды. Ранее этот рекорд принадлежал немцу Андре Ортольфу, который в 2019-м справился с дистанцией за 14,02 секунды.
"Подготовка была очень тщательной и специфической. Мне очень сложно бегать на высоких каблуках на большой скорости. В Испании есть такая гонка, и мне она всегда нравилась", — рассказал рекордсмен.
Кристиан также признался, что попытался побить этот рекорд, чтобы доказать, что диабетики 1 типа, такие как он сам, "могут делать столько же или даже больше, чем люди без диабета".
Кристиан также установил ряд других мировых рекордов:
- самая продолжительная балансировка велосипеда на подбородке (9 мин 41 с),
- самое длительное балансирование предмета на носу (2 ч 42 мин)
- наибольшее количество последовательных подъемов по лестнице во время жонглирования тремя предметами (2082).
Напомним, 24-летний старший лейтенант Вооруженных Сил Украины Дмитрий Косатый за один день установил сразу два рекорда: Гиннеса и Украины. Он выполнил 128 отжиманий на кулаках и превзошел ранее зафиксированный результат.