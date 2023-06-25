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Мужчина пробежал стометровку на каблуках и установил рекорд: за сколько справился

25 июня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мужчина пробежал стометровку на каблуках и установил рекорд: за сколько справился
Испанец Кристиан Родригес. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Испанец Кристиан Родригес установил еще один мировой рекорд. Он пробежал стометровку на высоких каблуках. Кристиан показал время 12,82 секунды.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

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Сообщается, что для установки этого рекорда необходимо было быть в туфлях на высоких каблуках-шпильке. Они должны быть не менее 7 см. Обувь на платформе не допускалась.

Испанец преодолел дистанцию за 12,82 секунды. Ранее этот рекорд принадлежал немцу Андре Ортольфу, который в 2019-м справился с дистанцией за 14,02 секунды.

"Подготовка была очень тщательной и специфической. Мне очень сложно бегать на высоких каблуках на большой скорости. В Испании есть такая гонка, и мне она всегда нравилась", — рассказал рекордсмен.

Кристиан также признался, что попытался побить этот рекорд, чтобы доказать, что диабетики 1 типа, такие как он сам, "могут делать столько же или даже больше, чем люди без диабета".

Кристиан также установил ряд других мировых рекордов:

  • самая продолжительная балансировка велосипеда на подбородке (9 мин 41 с),
  • самое длительное балансирование предмета на носу (2 ч 42 мин)
  • наибольшее количество последовательных подъемов по лестнице во время жонглирования тремя предметами (2082).
Кристиан Родригес. Фото: guinnessworldrecords.com

Напомним, 24-летний старший лейтенант Вооруженных Сил Украины Дмитрий Косатый за один день установил сразу два рекорда: Гиннеса и Украины. Он выполнил 128 отжиманий на кулаках и превзошел ранее зафиксированный результат.

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