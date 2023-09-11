У ГУР розповіли про загиблого розвідника, який підіймав прапор України у Снігурівці

Загиблий український розвідник Андрій Орлов. Фото: Facebook

У середу, 6 вересня, в районі села Одрадокам’янка Херсонської області загинув Герой України, розвідник та польовий командир Андрій Орлов з позивним "Сармат". Сьогодні, 11 вересня, країна прощається з 39-річним військовим.

Про це повідомляє ГУР.

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У ГУР розповіли, що на фронті "Сармат" разом з побратимами 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ звитяжно бився на Півдні, звільняючи область і місто від російських загарбників.



Саме Андрій Орлов підіймав державний прапор у Снігурівці та на острові Потьомкінський.

"Під час однієї з битв на Херсонщині коригував вогонь авіації та артилерії, завдяки чому вдалось знищити велику кількість техніки та особового складу ворога", — йдеться у повідомленні.

Тоді група розвідників-спецпризначенців Андрія Орлова вступила у стрілецький бій з російськими окупантами, які переважали в чисельності.

Військовий отримав осколкове поранення, однак залишився разом з побратимами та командував діями підрозділу. Російські окупанти зазнали втрат та відступили.

Після звільнення правобережжя Херсонської області, Президент Володимир Зеленський нагородив сержанта Андрія Орлова званням Герой України та вручив орден "Золота Зірка".

"Я підтримую думку, що з ворогом нема про що домовлятися. Потрібна тільки перемога військовими методами. Бо якщо домовлятимемося з ними щодо територій, будемо йти на якісь поступки ― це буде війна, відкладена у часі. Якщо ми не зупинимо їх зараз, за якийсь час мій син також візьме до рук зброю і піде воювати. Я цього не хочу", ― казав "Сармат" у розмові з журналістами.

У ГУР розповіли, що найперше, що зробив розвідник після вручення найвищої держнагороди — відправив фото своєму синові, якого любив понад усе на світі. У загиблого військового також залишилася мати.

"Андрій Орлов родом з Полтави. Закінчив Полтавський педагогічний університет. Працював у міжнародних компаніях. Пішов добровольцем у батальйон НГУ "Донбас" та воював з росіянами у 2015-2016 роках. Після повномасштабного вторгнення повернувся до України з Іраку, розірвавши контракт із компанією, в якій працював", — йдеться у повідомленні.

З березня минулого року "Сармат" приєднався до лав ЗСУ. У ГУР наголосили, що Андрій Орлов воював мужньо та йшов першим. Розвідник надихав своїх солдатів на звитяжні дії заради вільного майбутнього.

"Вічна честь і шана Герою України!" — додали в ГУР.

Загиблий розвідник Андрій Орлов з позивним "Сармат". Фото: ГУР

Допис ГУР. Фото: скриншот

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно українські військові звільнили село Роботине Запорізької області. Як виявилося, за місяць до "прориву" там вже діяв боєць 47-ї окремої механізованої бригади з позивним "Маестро", який встиг добряче нашкодити ворогу.