Втратив дві ноги, але продовжує службу: неймовірна історія воїна-розвідника

Аеророзвідник Віталій Моцний на позивний "Техас". Фото: 118 окрема бригада територіальної оборони

У ГУР розповіли історію про аеророзвідника на позивний "Техас", який виявляє та допомагає знищувати техніку російських окупантів. Віталій Моцний родом з Драбова, що на Черкащині.

Про це пише пресслужба української розвідки.

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Зазначається, що до повномасштабної війни воїн працював у банківській справі, після чого йому вдалося відкрити та розвивати власну справу. Також він виховував сина, а у своє дозвілля займався високоточною стрільбою, які дуже знадобилися під час вторгнення.

Позивний розвідника пов'язаний з його хобі та позицією, адже він виступає за лібералізацію законодавства України щодо обігу зброї, порівнюючи зі Сполученими Штатами. За його словами, у Техасі функціонує одна із найдемократичніших норм щодо цієї сфери.

"Я впевнений, що люди повинні мати право легально придбати та володіти зброєю, а також вчитися нею користуватися. І це довели події минулого року, бо з початком повномасштабного вторгнення саме ті, хто на аматорському рівні мав певні навички, одразу стали на захист нашої країни й робили це досить ефективно", ― зазначив Віталій в інтерв’ю для черкаського видання "Телеграф".

Участь в бойових діях

Після початку повномасштабного вторгнення Віталій дуже хотів потрапити до лав ЗСУ, не маючи військового досвіду. Одночасно з цим він проводив навчання щодо безпечного користування зброєю для своїх знайомих.

Вже влітку 2022 року військовий приєднався до підрозділу аеророзвідки 118 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Займалися тим, що виявляли техніку ворога і передавали дані нашій артилерії для подальшого відпрацювання. Одного дня, наприклад, коли ми проводили коригування вогню на Бахмутському напрямку, був знищений один танк і дві БМП ворога. І це така щоденна робота на передовій", ― зауважив "Техас".

Він запевнив, що український боєць повинен бути універсальним, аби вміти користуватися різними видами зброї та обладнання, щоб в непередбачуваний момент підстрахувати свого побратима.

"Якщо говорити про розвідку, то тут треба вміти і літати на дронах, і обробляти інформацію, і налагоджувати зв'язок", — пояснив розвідник.

До осені 2022 року Віталій брав участь в бойових діях на Бахмутському напрямку. Там він був важко поранений — російський снаряд влучив у пікап, де він був із іншими військовими.

Через це воїн втратив обидві ноги, але військову службу покидати не збирається.

Віталій Моцний. Фото: 118 окрема бригада територіальної оборони

Повернення до армії

"Коли прийшов до тями і зрозумів, що трапилось, пережив дуже великий шок. Звісно, можна було шкодувати через це, жаліти себе, але, скажімо так, це не на часі, тому одразу вирішив для себе, що буду повертатися до війська", ― запевнив "Техас".

Наразі після лікування і протезування Віталій продовжує реабілітацію та проводить інструктажі у своєму підрозділі.

"В аеророзвідці головне — гострий зір, швидкий розум та вправні руки", — підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вшанували пам'ять військових-розвідників, які віддали своє життя за майбутнє держави. Вони загинули в бою з російськими загарбниками.