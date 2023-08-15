В ГУР вшанували пам'ять воїнів-розвідників, які загинули в бою з окупантами
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вшанували пам'ять військових-розвідників, які віддали своє життя за майбутнє держави. Вони загинули в бою з російськими загарбниками.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.
Назавжди залишились в бою
"Вони звільняли святу Україну сміливо й звитяжно, не маючи в серці сумніву й смутку. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вшановує пам’ять воїнів-розвідників, які вийшли до бою в серпневу ніч і назавжди залишились там. Честь!", — зазначили у повідомленні.
Робота воїнів ГУР
Раніше ГУР розкрило невідомі подробиці боїв за аеродром у Гостомелі, які тривали з 24 лютого 2022 року по 31 березня.
Також військовий підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки міністерства оборони України Іван Тарн з позивним "Артан" дав інтерв'ю для ЗМІ. Він розповів про свою службу, поранення та тактику ворога.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон вразив корабель російських окупантів у Чорному морі.