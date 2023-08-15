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В ГУР вшанували пам'ять воїнів-розвідників, які загинули в бою з окупантами

15 серпня 2023 15:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ГУР вшанували пам'ять воїнів-розвідників, які загинули в бою з окупантами
Загиблий воїн-розвідник. Фото: скриншот з відео ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вшанували пам'ять військових-розвідників, які віддали своє життя за майбутнє держави. Вони загинули в бою з російськими загарбниками. 

Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР. 

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Назавжди залишились в бою

"Вони звільняли святу Україну сміливо й звитяжно, не маючи в серці сумніву й смутку. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вшановує пам’ять воїнів-розвідників, які вийшли до бою в серпневу ніч і назавжди залишились там. Честь!", — зазначили у повідомленні.

Робота воїнів ГУР

Раніше ГУР розкрило невідомі подробиці боїв за аеродром у Гостомелі, які тривали з 24 лютого 2022 року по 31 березня.

Також військовий підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки міністерства оборони України Іван Тарн з позивним "Артан" дав інтерв'ю для ЗМІ. Він розповів про свою службу, поранення та тактику ворога.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон вразив корабель російських окупантів у Чорному морі.

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