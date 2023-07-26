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"Нас було 30": ГУР розкрило невідомі подробиці боїв за аеродром у Гостомелі

26 липня 2023 15:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Нас було 30": ГУР розкрило невідомі подробиці боїв за аеродром у Гостомелі
Аеродром у Гостомелі після бойових дій. Фото: КМДА
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Бої за аеродром у Гостомелі тривали з 24 лютого 2022 року по 31 березня. Летовище утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони. Захисники протистояли "елітним" підрозділам десантних військ РФ та, утримавши аеродром, запобігли захопленню Києва окупантами. 

Про це розповіли у ГУР Міноборони.

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Ключова точка у боротьбі за Київ

Як пояснили у розвідці, аеропорт у Гостомелі був ключовою точкою у боротьбі за Київ. Якби росіяни зуміли швидко захопити аеропорт і висадити десант з бронетехнікою, то столиця з високою ймовірністю була би окупована.

У ГУР розуміли, що ймовірним місцем, звідки має йти захоплення Києва, скоріш за все, буде Гостомель. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи ГУР та Нацгвардії, зоною відповідальності яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції.

Подробиці боїв

Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. 

"Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника... Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, — ред.) було більше 300", — сказав він. 

Боєць ГУР наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер "приземлили" розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Олександр Павлюк розповів, що під час окупації Київщини російські війська захопили Гостомель і зробили з нього базу для наступу на Київ. Однак перемоги України у боях за села Мощун та Макарів стали переламними моментами у протистоянні за Київ. 

Також Новини.LIVE раніше оприлюднили фоторепортаж з аеродрому у Гостомелі

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