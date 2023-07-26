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"Нас было 30": ГУР раскрыло неизвестные подробности боев за аэродром в Гостомеле

26 июля 2023 15:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Нас было 30": ГУР раскрыло неизвестные подробности боев за аэродром в Гостомеле
Аэродром в Гостомеле после боевых действий. Фото: КГГА
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Бои за аэродром в Гостомеле продолжались с 24 февраля 2022 по 31 марта. Аэродром удерживали бойцы Нацгвардии и Главного управления разведки Минобороны. Защитники противостояли "элитным" подразделениям десантных войск РФ и, удержав аэродром, предотвратили захват Киева оккупантами.

Об этом рассказали в ГУР Минобороны.

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Ключевая точка в борьбе за Киев

Как пояснили в разведке, аэропорт в Гостомеле являлся ключевой точкой в борьбе за Киев. Если бы россияне сумели быстро захватить аэропорт и высадить десант с бронетехникой, то столица с высокой вероятностью была бы оккупирована.

В ГУР понимали, что вероятным местом, откуда должен идти захват Киева, скорее всего, будет Гостомель. В первый день вторжения, 24 февраля 2022 года, подразделения ГУР и Нацгвардии, зоной ответственности которых был аэропорт, выдвинулись на боевые позиции.

Подробности боев

Разведчик, который был участником боев, рассказал, что уже утром начался активный обстрел аэропорта. Оккупанты применили авиацию.

"Наша задача была сдержать, наносить максимальные потери, дать еще времени прикрыть срочников, чтобы они могли нормально выйти, и максимально оттянуть противника... Нас было около 30 человек. Как вы знаете из истории, их (российских десантников, — ред.) было больше 300", — сказал он.

Боец ГУР подчеркнул, что Силы обороны нанесли существенные потери врагу. Во время боев нацгвардейцы сбили несколько вертолетов оккупантов, также наблюдательные группы уничтожили вертолет над Киевским морем, еще один вертолет "приземлили" разведчики. Однако ни один российский самолет не смог сесть в аэропорту Антонова.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Александр Павлюк рассказал, что во время оккупации Киевской области российские войска захватили Гостомель и сделали из него базу для наступления на Киев. Однако победы Украины в боях за села Мощун и Макаров стали переломными моментами в противостоянии Киеву.

Также Новини.LIVE ранее обнародовали фоторепортаж с аэродрома в Гостомеле.

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