В ГУР почтили память воинов-разведчиков, погибших в бою с оккупантами

Погибший воин-разведчик. Фото: скриншот из видео ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины почтили память военных-разведчиков, отдавших свою жизнь за будущее государства. Они погибли в бою с российскими захватчиками.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

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Навсегда остались в бою

"Они освобождали святую Украину смело и победоносно, не имея в сердце сомнения и печали. Главное управление разведки Министерства обороны Украины чтит память воинов-разведчиков, вышедших в бой в августовскую ночь и навсегда оставшихся там. Честь!", — отметили в сообщении.

Работа воинов ГУР

Ранее ГУР раскрыло неизвестные подробности боев за аэродром в Гостомеле, которые продолжались с 24 февраля 2022 по 31 марта.

Также военный подразделения спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины Иван Тарн с позывным "Артан" дал интервью для СМИ. Он рассказал о своей службе, ранениях и тактике врага.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поразил корабль российских оккупантов в Черном море.