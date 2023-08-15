В ГУР почтили память воинов-разведчиков, погибших в бою с оккупантами
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины почтили память военных-разведчиков, отдавших свою жизнь за будущее государства. Они погибли в бою с российскими захватчиками.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.
Навсегда остались в бою
"Они освобождали святую Украину смело и победоносно, не имея в сердце сомнения и печали. Главное управление разведки Министерства обороны Украины чтит память воинов-разведчиков, вышедших в бой в августовскую ночь и навсегда оставшихся там. Честь!", — отметили в сообщении.
Работа воинов ГУР
Ранее ГУР раскрыло неизвестные подробности боев за аэродром в Гостомеле, которые продолжались с 24 февраля 2022 по 31 марта.
Также военный подразделения спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины Иван Тарн с позывным "Артан" дал интервью для СМИ. Он рассказал о своей службе, ранениях и тактике врага.
Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поразил корабль российских оккупантов в Черном море.