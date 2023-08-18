Потерял две ноги, но продолжает службу: невероятная история воина-разведчика
В ГУР рассказали историю об аэроразведчике на позывной "Техас", который обнаруживает и помогает уничтожать технику российских оккупантов. Виталий Моцный родом из Драбова Черкаской области.
Об этом пишет пресс-служба украинской разведки.
Чем военный занимался до великой войны
Отмечается, что до полномасштабной войны воин работал в банковском деле, после чего ему удалось открыть и развивать собственное дело. Также он воспитывал сына, а в свой досуг занимался высокоточной стрельбой, которая очень пригодилась во время вторжения.
Позывной разведчика связан с его хобби и позицией, ведь он выступает за либерализацию законодательства Украины относительно оборота оружия, сравнивая с Соединенными Штатами. По его словам, в Техасе функционирует одна из самых демократических норм по данной сфере.
"Я уверен, что люди должны иметь право легально приобрести и владеть оружием, а также учиться им пользоваться. И это доказали события в прошлом году, потому что с началом полномасштабного вторжения именно те, кто на любительском уровне имел определенные навыки, сразу встали на защиту нашей страны и делали это достаточно эффективно", — отметил Виталий в интервью для черкасского издания "Телеграф".
Участие в боевых действиях
После начала полномасштабного вторжения Виталий очень хотел попасть в ряды ВСУ, не имея военного опыта. Одновременно с этим он проводил обучение безопасному пользованию оружием для своих знакомых.
Уже летом 2022 военный присоединился к подразделению аэроразведки 118 бригады Сил территориальной обороны ВСУ.
"Занимались тем, что выявляли технику врага и передавали данные нашей артиллерии для дальнейшей отработки. Однажды, например, когда мы проводили корректировку огня на Бахмутском направлении, был уничтожен один танк и две БМП врага. И это такая ежедневная работа на передовой", ― заметил "Техас".
Он заверил, что украинский боец должен быть универсальным, чтобы уметь пользоваться разными видами оружия и оборудования, чтобы в непредсказуемый момент подстраховать своего собрата.
"Если говорить о разведке, то здесь нужно уметь и летать на дронах, и обрабатывать информацию, и налаживать связь", — объяснил разведчик.
До осени 2022 года Виталий принимал участие в боевых действиях на Бахмутском направлении. Там он был тяжело ранен — российский снаряд попал в пикап, где он находился с другими военными.
Из-за этого воин потерял обе ноги, но военную службу покидать не собирается.
Возвращение в армию
"Когда пришел в себя и понял, что случилось, испытал очень большой шок. Конечно, можно было жалеть из-за этого, жалеть себя, но, скажем так, это не ко времени, поэтому сразу решил для себя, что буду возвращаться в армию", ― заверил "Техас".
После лечения и протезирования Виталий продолжает реабилитацию и проводит инструктажи в своем подразделении.
"В аэроразведке главное — острое зрение, быстрый ум и умелые руки", — подытожил военнослужащий.
Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины почтили память военных-разведчиков, отдавших свою жизнь за будущее государства. Они погибли в бою с российскими захватчиками.