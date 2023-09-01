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"Я носив в кишені патрон": як перший український військовий зайшов в Роботине

1 вересня 2023 22:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Я носив в кишені патрон": як перший український військовий зайшов в Роботине
Боєць 47-ої окремої механізованої бригади з позивним "Маестро". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно українські військові звільнили село Роботине Запорізької області. Як виявилося, за місяць до "прориву" там вже діяв боєць 47-ої окремої механізованої бригади з позивним "Маестро", який встиг добряче нашкодити ворогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Звільнення Роботиного

"Маестро" зайшов в Роботине ще 22 липня, після одного з боїв, під час якого російські окупанти обстрілювали українських бійців, в тому числі касетними снарядами. Внаслідок цього військовий отримав опіки очей.

Боєць 47-ої окремої механізованої бригади розповів, як окупанти застрелили його пораненого побратими. Перед цим противник запитав українця, звідки той. Коли окупант почув відповідь: "Із Запоріжжя", то вистрелив йому в голову. Ворожа куля відскочила в голову "Маестро", але його врятував шолом.

Український військовий розповів, як його переслідував російський дрон та обстрілював з усіх боків. Бійцю вдалося сховатися у глибокій ямі, на яку він потрапив серед кущів. Там він провів декілька днів.

Коли "Маестро" опинився у Роботиному, то ховався в сараї. Уже в селі він встиг добряче нашкодити окупантам, які жили в кожній цивільній хаті. Військовий підповзав до російських гармат та засипав у стволи пісок, що приводило до вибухів. 

"Один раз мене засікли, їх було двоє. Вони ходили та шукала мене, а я сховався в городі. І той м*ск*ль, який був молодший, запитав: "А што ми с нім сдєлаєм?". Той, що старший відповів: "Растрєл на мєстє". Тоді вони мене не знайшли, пощастило", — пригадує військовий.

У населеному пункті, де були окупанти, українцю доводилося майже весь час голодувати. За його словами, знайдені консерви він не міг відкрити без ножа. Декілька тижнів "Маестру" доводилося їсти суху вермішель "Мівіна", однак найбільше він боявся не голоду, а потрапити до полону РФ.

"Я носив в кишені патрон. Сам себе не знаю, чи зміг би, але патрон носив. У полон не здався б", — каже він. 

Військовий розповів, як у село увірвалися українські військові на Bradley. За його словами, перелякані загарбники тікали прямо в капцях.

"А у мене було відчуття ейфорії", — наголосив "Маестро".

В окупованому селу військовий був з 22 липня до 24 серпня.

Нагадаємо, у ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому, росіяни опираються "шалено".

Також ми писали, що село Роботине, що на Запоріжжі, вдалося звільнити групі з 31 вмотивованого бійця

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