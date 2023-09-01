"Я носил в кармане патрон": как первый украинский военный зашел в Работино

Боец 47-й отдельной механизированной бригады с позывным "Маэстро". Фото: скриншот с видео

Недавно украинские военные освободили село Работино Запорожской области. Как оказалось, за месяц до "прорыва" там уже действовал боец 47-й отдельной механизированной бригады с позывным "Маэстро", который успел сильно навредить врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Маэстро" зашел в Работино еще 22 июля, после одного из боев, в ходе которого российские оккупанты обстреливали украинских бойцов, в том числе кассетными снарядами. В результате военный получил ожоги глаз.

Боец 47-й отдельной механизированной бригады рассказал, как оккупанты застрелили его раненого побратима. Перед этим противник спросил украинца, откуда тот. Когда оккупант услышал ответ: "Из Запорожья", то выстрелил ему в голову. Вражеская пуля отскочила в голову "Маэстро", но его спас шлем.

Украинский военный рассказал, как его преследовал российский дрон и обстреливал со всех сторон. Бойцу удалось спрятаться в глубокой яме, на которую он попал среди кустов. Там он провел несколько дней.

Когда "Маэстро" оказался в Работино, то прятался в сарае. Уже в селе он успел изрядно навредить оккупантам, которые жили в каждом гражданском доме. Военный подползал к российским пушкам и засыпал в стволы песок, что приводило к взрывам.

"Один раз меня засекли, их было двое. Они ходили и искали меня, а я спрятался в огороде. И тот м*ск*ль, который был младший, спросил: "А что мы с ним сделаем?" Тот, что постарше, ответил: "Расстрел на месте". Тогда они меня не нашли, повезло", — вспоминает военный.

В населенном пункте, где были оккупанты, украинцу приходилось почти все время голодать. По его словам, найденные консервы он не мог открыть без ножа. Несколько недель "Маэстру" приходилось есть сухую вермишель "Мивина", однако больше всего он боялся не голода, а попасть в плен РФ.

"Я носил в кармане патрон. Сам себя не знаю, смог бы, но патрон носил. В плен не сдался бы", — говорит он.

Военный рассказал, как в деревню ворвались украинские военные на Bradley. По его словам, испуганные захватчики убегали прямо в тапочках.

"А у меня было чувство эйфории", — подчеркнул "Маэстро".

В оккупированном селе военный был с 22 июля по 24 августа.

Напомним, в ходе успешного контрнаступления украинские военные освободили село Работино в Запорожской области. При этом россияне противятся "безумно".

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