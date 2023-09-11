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В ГУР рассказали о погибшем разведчике, который поднимал флаг Украины в Снегиревке

11 сентября 2023 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали о погибшем разведчике, который поднимал флаг Украины в Снегиревке
Погибший украинский разведчик Андрей Орлов. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В среду, 6 сентября, в районе села Одрадокаменка Херсонской области погиб Герой Украины, разведчик и полевой командир Андрей Орлов с позывным "Сармат". Сегодня, 11 сентября, страна прощается с 39-летним военным.

Об этом сообщает ГУР.

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Что известно о погибшем разведчике

В ГУР рассказали, что на фронте "Сармат" вместе с побратимами 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ победоносно сражался на Юге, освобождая область и город от российских захватчиков.

Именно Андрей Орлов поднимал государственный флаг в Снегиревке и на Потемкинском острове.

"Во время одной из битв в Херсонской области корректировал огонь авиации и артиллерии, благодаря чему удалось уничтожить большое количество техники и личного состава врага", — говорится в сообщении.

Тогда группа разведчиков-спецназначенцев Андрея Орлова вступила в стрелковое сражение с российскими оккупантами, которые преобладали в численности.

Военный получил осколочное ранение, однако остался вместе с собратьями и командовал действиями подразделения. Российские оккупанты понесли потери и отступили.

После освобождения правобережья Херсонской области Президент Владимир Зеленский наградил сержанта Андрея Орлова званием Герой Украины и вручил орден "Золотая Звезда".

"Я поддерживаю мнение, что с врагом не о чем договариваться. Нужна только победа военными методами. Потому что если будем договариваться с ними о территориях, будем идти на какие-то уступки — это будет война, отложенная во времени. Если мы не остановим их сейчас, через некоторое время мой сын также возьмет в руки оружие и пойдет воевать. Я этого не хочу", — говорил "Сармат" в разговоре с журналистами.

В ГУР рассказали, что первое, что сделал разведчик после вручения высшей госнаграды — отправил фото своему сыну, которого любил больше всего на свете. У погибшего военного также осталась мать.

"Андрей Орлов родом из Полтавы. Окончил Полтавский педагогический университет. Работал в международных компаниях. Пошел добровольцем в батальон НГУ "Донбасс" и воевал с россиянами в 2015-2016 годах. После полномасштабного вторжения вернулся в Украину из Ирака, разорвав контракт с компанией, в которой работал", — говорится в сообщении.

С марта прошлого года "Сармат" присоединился к рядам ВСУ. В ГУР отметили, что Андрей Орлов воевал мужественно и шел первым. Разведчик вдохновлял своих солдат на победоносные действия ради свободного будущего.

"Вечная честь и уважение Герою Украины!" — добавили в ГУР.

Погибший разведчик Андрей Орлов с позывным "Сармат"
Погибший разведчик Андрей Орлов с позывным "Сармат". Фото: ГУР
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Пост ГУР. Фото: скриншот
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Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, недавно украинские военные освободили село Работино Запорожской области. Как оказалось, за месяц до "прорыва" там уже действовал боец 47-й отдельной механизированной бригады с позывным "Маэстро", который успел сильно навредить врагу.

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