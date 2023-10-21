У Чехії священник вибачився перед дітьми за погром гарбузів

Гелловінський гарбуз. Фото: Pexels

У селищі Курдейов на півдні Чехії священник розтоптав гарбузи, оздоблені місцевими дітьми до Геловіну. Згодом він перепросив за свій вчинок.



Про це повідомляють у BBC News.

Розтоптав дитячі гарбузи

Діти разом із батьками в Курдейові готувались до геловінського фестивалю, організованого в селі, й протягом останніх вихідних робили з гарбузів традиційні для цього свята прикраси, після чого розташували в місцевому парку.

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Але два дні поспіль чеський парафіяльний священик руйнував вирізані гарбузи. Зазначається, що деякі діти розплакались, коли дізнались, що сталось із їхніми творіннями.

Публічне вибачення

Згодом отець Яромир Смейкал вибачився перед місцевими дітьми за те, що топтав гарбузи на Геловін біля його церкви.



Він перепросив за вандалізм у відкритому листі до міського голови та опублікував його на сторінці села у Facebook. Він написав, що вчинив би інакше, якби знав, що їх вирізали діти.

Знищені гарбузи. Фото: Facebook мерії Курдейова

"Я побачив численні символи сатанинського свята "Геловін", розміщені перед нашою святинею. Я діяв згідно зі своєю вірою та обов’язком бути батьком і захисником довірених мені дітей і знищив ці символи", — сказав отець.

Він додав, що, на його думку, сучасна традиція Геловіну була задумана в "язичницькому, сучасному світі" як противага католицькому святу Дня всіх душ.



Отець Смейкал сказав, що він не мав наміру завдати нікому шкоди, особливо дітям.



"Але намагайтеся пам’ятати, що мій обов’язок як авторитетної особи та священика — захищати дітей і родини від прихованого зла", — додав він.



Чехія вважається однією з найменш релігійних країн світу. Однак деякі традиційні релігійні свята, включно з Днем усіх душ, залишаються популярними, і їх відзначають як віруючі, так і атеїсти. Деякі чехи скаржаться на те, що їхні традиції руйнуються через запозичення із заходу, яскравим прикладом чого є Геловін.

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