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В Чехии священник извинился перед детьми за погром тыкв

21 октября 2023 10:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Чехии священник извинился перед детьми за погром тыкв
Гэлловинская тыква. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В поселке Курдейов на юге Чехии священник растоптал тыквы, украшенные местными детьми в Хэллоуин. Впоследствии он извинился за свой поступок.

Об этом сообщают в BBC News.

Растоптал детские тыквы

Дети вместе с родителями в Курдейове готовились к хэллоуинскому фестивалю, организованному в селе, и в последние выходные делали из тыкв традиционные для этого праздника украшения, после чего поставили в местном парке.

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Но два дня подряд чешский приходской священник разрушал вырезанные тыквы. Отмечается, что некоторые дети плакали, когда узнали, что произошло с их творениями.

Публичное извинение

Впоследствии отец Яромир Смейкал извинился перед местными детьми за то, что топтал тыквы на Хэллоуин возле его церкви.

Он извинился за вандализм в открытом письме городскому голове и опубликовал его на странице села в Facebook. Он написал, что поступил бы по-другому, если бы знал, что их вырезали дети.

Уничтоженные тыквы
Уничтоженные тыквы. Фото: Facebook мэрии Курдейова

"Я увидел многочисленные символы сатанинского праздника "Хэллоуин", размещенные перед нашей святыней. Я действовал согласно своей вере и обязанности быть отцом и защитником доверенных мне детей и уничтожил эти символы", — сказал отец.

Он добавил, что, по его мнению, современная традиция Хэллоуина была задумана в "языческом, современном мире" как противовес католическому празднику Дня всех душ.

Отец Смейкал сказал, что он не собирался наносить никому вреда, особенно детям.

"Но старайтесь помнить, что моя обязанность как авторитетного лица и священника - защищать детей и семьи от скрытого зла" , — добавил он.

Чехия считается одной из наименее религиозных стран мира. Однако некоторые традиционные религиозные праздники, включая День всех душ, остаются популярными, и их отмечают как верующие, так и атеисты. Некоторые чехи жалуются на то, что их традиции рушатся из-за заимствования с запада, ярким примером чего является Хэллоуин.

Напомним, в течение 20 лет акулы-быки обитали в озере австралийского гольф-клуба Карбрук. Теперь учёные пытаются понять, как они выжили и куда исчезли.

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