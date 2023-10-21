В Чехии священник извинился перед детьми за погром тыкв

Гэлловинская тыква. Фото: Pexels

В поселке Курдейов на юге Чехии священник растоптал тыквы, украшенные местными детьми в Хэллоуин. Впоследствии он извинился за свой поступок.



Об этом сообщают в BBC News.

Растоптал детские тыквы

Дети вместе с родителями в Курдейове готовились к хэллоуинскому фестивалю, организованному в селе, и в последние выходные делали из тыкв традиционные для этого праздника украшения, после чего поставили в местном парке.

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Публичное извинение

Впоследствии отец Яромир Смейкал извинился перед местными детьми за то, что топтал тыквы на Хэллоуин возле его церкви.



Он извинился за вандализм в открытом письме городскому голове и опубликовал его на странице села в Facebook. Он написал, что поступил бы по-другому, если бы знал, что их вырезали дети.

Уничтоженные тыквы. Фото: Facebook мэрии Курдейова

"Я увидел многочисленные символы сатанинского праздника "Хэллоуин", размещенные перед нашей святыней. Я действовал согласно своей вере и обязанности быть отцом и защитником доверенных мне детей и уничтожил эти символы", — сказал отец.

Он добавил, что, по его мнению, современная традиция Хэллоуина была задумана в "языческом, современном мире" как противовес католическому празднику Дня всех душ.



Отец Смейкал сказал, что он не собирался наносить никому вреда, особенно детям.



"Но старайтесь помнить, что моя обязанность как авторитетного лица и священника - защищать детей и семьи от скрытого зла" , — добавил он.



Чехия считается одной из наименее религиозных стран мира. Однако некоторые традиционные религиозные праздники, включая День всех душ, остаются популярными, и их отмечают как верующие, так и атеисты. Некоторые чехи жалуются на то, что их традиции рушатся из-за заимствования с запада, ярким примером чего является Хэллоуин.

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