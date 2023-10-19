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В Австралії у озері гольф-клубу 20 років жили акули і раптово зникли

19 жовтня 2023 14:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Австралії у озері гольф-клубу 20 років жили акули і раптово зникли
Гольф-клуб Карбрук в Астралії. Фото: CNN
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Протягом 20 років акули-бики жили в озері австралійського гольф-клубу Карбрук. Тепер вчені намагаються зрозуміти, як вони вижили і куди зникли. 

Про це повідомляє CNN.

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Протягом майже 20 років група бичачих акул жила в штучному ставку на австралійському полі для гольфу після того, як опинилася на мілині через відступаючі паводкові води. Потім вони зникли.

Цей вид акул особливий тим, що вони можуть жити у прісних водоймах.

Акули
Акули-бики в озері гольф-клубу Карбрук. Фото: CNN

Вперше їх побачили в 1996 році, і хоча ставок довжиною близько 700 метрів і глибиною 380 метрів відносно невеликий, формальних підрахунків популяції так і не провели. Однак відвідувачі гольф-клубу часто бачили акул, які наближалися до берега. Їх присутність схвалювалася керівництвом, і цей вид став талісманом закладу.

В останній раз акул бачили в 2015 році. Ще одна повінь в 2013 році, швидше за все дозволила деяким з них поплисти назад в прилеглі річки. Інші особини можливо, просто померли і затонули. Один труп знайшли співробітники гольф-клубу, коли акули все ще жили в ставку.

Акули в ставку
Акули-бики в озері гольф-клубу Карбрук. Фото: CNN

Власники гольф-клубу мають надію на повернення акул в майбутньому. 

"Ми б хотіли побачити їх знову", — сказав власник Карбрук.

У шоу BBC про дику природу телевізійні документальні сцени  досить часто фальсифікували, щоб викликати у глядачів відчуття "емоції" щодо загрози для природи. Через це корпорація втрапила у скандал.

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