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Популярне шоу від BBC про диких тварин роками дурило глядачів: до чого додумалися

16 жовтня 2023 14:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Популярне шоу від BBC про диких тварин роками дурило глядачів: до чого додумалися
Слони обіймаються. Фото: Рexels
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У шоу BBC про дику природу телевізійні документальні сцени  досить часто фальсифікували, щоб викликати у глядачів відчуття "емоції" щодо загрози для природи. Проте через це корпорація втрапила у скандал.

Про це повідомляє dailymail

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Фальсифікація сцен про дику природу у шоу BBC

Зазначається, що сам оператор BBC Хамза Яссін стверджував, що телевізійні документальні сцени про дику природу часто фальсифікують, щоб викликати у глядачів відчуття "емоції" щодо загроз для природи. Драматичні моменти вигадуються, а сцени маніпулюються, щоб заохотити глядачів "щось зробити" для навколишнього середовища.

Проте через такі "благі наміри" корпорація опинилася в центрі уваги і втрапила в скандал. 

Як з'ясувалося, протягом останніх кількох десятиліть BBC фальсифікували сцени про природу, найвідоміша з яких була 2011 року. Тоді у програмі показували фільм "Крижана планета", в якому біла ведмедиця народжує в дикій природі, однак знята ця сцена була насправді в зоопарку Нідерландів.

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Кадри з пологів білої ведмедиці. Фото: скриншот

Окрім того, у програмі штучно відтворювали усі відповідні звуки з дикої природи, пояснюючи це тим, що глядачам це цікаво і важливо. 

"Вісім мільйонів глядачів вважали, що сцени зняли оператори, які витримали мінусові температури в підземній печері в арктичній пустелі, а насправді сюжет знімався у фальшивій пустелі зі штучним снігом", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно на території Південної Австралії загнали у пастку тварину, яку востаннє бачили близько 130 років тому. Йдеться про вид dasyurus maculatus більше відомий, як "тигрова кішка" або "квол тигровий".

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