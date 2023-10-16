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Популярное шоу от BBC о диких животных годами обманывало зрителей: до чего додумались

16 октября 2023 14:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Популярное шоу от BBC о диких животных годами обманывало зрителей: до чего додумались
Слоны обнимаются. Фото: Рexels
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В шоу BBC о дикой природе в телевизионные документальные сцены довольно часто фальсифицировали, чтобы вызвать у зрителей ощущение "эмоции" относительно угрозы для природы. Однако из-за этого корпорация попала в скандал.

Об этом сообщает dailymail.

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Фальсификация сцен о дикой природе в шоу BBC

Сам оператор BBC Хамза Яссин утверждал, что телевизионные документальные сцены о дикой природе часто фальсифицируют, чтобы вызвать у зрителей ощущение "эмоции" относительно угроз для природы. Драматические моменты придумываются, а сцены манипулируются, чтобы поощрить зрителей "что-то сделать" для окружающей среды.

Однако из-за таких "благих намерений" корпорация оказалась в центре внимания и попала в скандал.

Как выяснилось, за последние несколько десятилетий BBC фальсифицировали сцены о природе, самая известная из которых была в 2011 году. Тогда в программе показывали фильм "Ледяная планета", в котором белая медведица рожает в дикой природе, однако эта сцена была снята на самом деле в зоопарке Нидерландов.

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Фото из родов белой медведицы. Фото: скриншот

Кроме того, в программе искусственно воспроизводили все соответствующие звуки дикой природы, объясняя это тем, что зрителям это интересно и важно.

"Восемь миллионов зрителей считали, что сцены сняли операторы, выдержавшие минусовые температуры в подземной пещере в арктической пустыне, а на самом деле сюжет снимался в фальшивой пустыне с искусственным снегом", — говорится в материале.

Напомним, недавно на территории Южной Австралии загнали в ловушку животное, которое в последний раз видели около 130 лет назад. Речь идет о виде dasyurus maculatus больше известен, как "тигровая кошка" или "хвал тигровый".

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