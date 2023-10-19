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В Австралии в озере гольф-клуба 20 лет жили акулы и внезапно исчезли

19 октября 2023 14:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Австралии в озере гольф-клуба 20 лет жили акулы и внезапно исчезли
Гольф-клуб Карбрук в Астралии. Фото: CNN
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В течение 20 лет акулы-быки жили в озере австралийского гольф-клуба Карбрук. Теперь учёные пытаются понять, как они выжили и куда исчезли.

Об этом сообщает CNN.

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На протяжении почти 20 лет группа бычьих акул жила в искусственном пруду на австралийском поле для гольфа после того, как оказалась на мели из-за отступающих паводковых вод. Потом они скрылись.

Этот вид акул особенный тем, что они могут жить в пресных водоемах.

Акулы
Акулы-быки в озере гольф-клуба Карбрук. Фото: CNN

Впервые их увидели в 1996 году, и хотя пруд длиной около 700 метров и глубиной 380 метров относительно небольшой, формальных подсчетов популяции так и не провели. Однако посетители гольф-клуба часто видели приближающихся к берегу акул. Их присутствие приветствовало руководство, и этот вид стал талисманом заведения.

В последний раз акул видели в 2015 году. Еще одно наводнение в 2013 году, скорее всего, позволило некоторым из них поплыть обратно в близлежащие реки. Другие особи возможно просто умерли и затонули. Один труп нашли сотрудники гольф-клуба, когда акулы все еще жили в пруду.

Акулы в пруду
Акулы-быки в озере гольф-клуба Карбрук. Фото: CNN

Владельцы гольф-клуба надеются на возвращение акул в будущем.

"Мы бы хотели увидеть их снова" , — сказал владелец Карбрук.

В шоу BBC о дикой природе телевизионные документальные сцены часто фальсифицировали, чтобы вызвать у зрителей ощущение "эмоции" относительно угрозы для природы. Поэтому корпорация попала в скандал.

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