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Британець виграв у лотерею шикарний котедж і мало не втратив приз

16 жовтня 2023 13:52
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Степан Ошурко
редактор
Британець виграв у лотерею шикарний котедж і мало не втратив приз
Саймон біля свого маєтку. Фото: DailyStar
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

41-річний Саймон Вільямс виграв в одній з лотерей нерухомість на суму вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів. Спочатку чоловік не дуже цьому повірив, та мало не позбувся виграшу. 

Про це повідомляє видання DailyStar

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Щасливий квиток для Саймона

Чоловік розповів, що йому зателефонували з невідомого номера. Спочатку він навіть не хотів підіймати слухавку, адже перед цим йому цілий день надходили неприємні спам-дзвінки, через які намагалися щось продати. Тому Саймон знехотя відповів, і ледве повірив, що він є щасливим власником дорогого маєтку. 

Чоловік сказав, що він брав участь у кількох розіграшах цієї компанії, щоб підтримати її партнерство з благодійною організацією Macmillan проти боротьби з онкологічними захворюваннями. Його батько помер від хвороби, коли Саймону було близько 20, і їхня сім’я отримали підтримку від цієї організації. 

Сам будинок може похвалитися п'ятьма спальнями, новою кухнею та їдальнею, і ландшафтним садом. Якби Саймон вирішив здати його в оренду, місцеві агенти з нерухомості підрахували, що він міг би заробляти близько 3000 фунтів стерлінгів на місяць.

Маєток Саймона. Фото: DailyStar

Поки що чоловік не знає, що буде робити з маєтком. Проте разом зі своїми дітьми вже планує приїхати туди на канікули. 

Нагадаємо, у США невідомий учасник виграв в лотерею $1,76 мільярда. Це другий за величиною лотерейний джек-пот в історії.

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