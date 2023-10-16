Британец выиграл в лотерею шикарный коттедж и чуть не потерял приз

Саймон возле своего имения. Фото: DailyStar

41-летний Саймон Уильямс выиграл в одной из лотерей недвижимость на сумму стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов. Сначала мужчина не очень этому поверил, но чуть не лишился выигрыша.

Об этом сообщает изданиеDailyStar .

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Счастливый билет для Саймона

Мужчина рассказал, что ему позвонили по телефону из неизвестного номера. Сначала он даже не хотел поднимать трубку, ведь перед этим ему целый день поступали неприятные спам-звонки, через которые пытались что-нибудь продать. Поэтому Саймон нехотя ответил, и едва поверил, что он счастливый обладатель дорогого имения.

Мужчина сказал, что он участвовал в нескольких розыгрышах этой компании, чтобы поддержать ее партнерство с благотворительной организацией Macmillan против борьбы с онкологическими заболеваниями. Его отец умер от болезни, когда Саймону было около 20, и их семья получила поддержку от этой организации.

Сам дом может похвастаться пятью спальнями, новой кухней и столовой и ландшафтным садом. Если бы Саймон решил сдать его в аренду, местные агенты недвижимости подсчитали, что он мог бы зарабатывать около 3000 фунтов стерлингов в месяц.

Имение Саймона. Фото: DailyStar

Пока что мужчина не знает, что будет делать с поместьем. Однако вместе со своими детьми планирует приехать туда на каникулы.

Напомним, в США неизвестный участник выиграл в лотерею 1,76 миллиарда долларов. Это второй по величине лотерейный джекпот в истории.