Сонячне затемнення 2023: коли спостерігати і чим воно небезпечне
Цьогоріч сонячне затемнення відбудеться 20 квітня. Воно називається гібридним і вважається найрідкіснішим.
Новини.LIVE дізнались коли і де спостерігати затемнення та що не можна робити в цей день.
Де і коли спостерігати сонячне затемнення
Максимальна фаза сонячного затемнення настане 20 квітня о 06:17 за київським часом, його трансляцію можна подивитися онлайн.
В Україні, на жаль, сонячного затемнення видно не буде. Його спостерігатимуть жителі Австралії, Індонезії та Східного Тимору. Але вони побачать лише повне, а не гібридне сонячне затемнення, тобто лише ті точки, де затемнення буде змінюватися на кільцеподібне і назад, розташовані у віддалених ділянках посеред моря.
Що таке гібридне сонячне затемнення
Гібридне сонячне затемнення поєднує в собі два види затемнення — повне і кільцеподібне. Вони змінюють один одного в міру того, як тінь від Місяця буде рухатися по поверхні Землі. Найчастіше спочатку гібридне затемнення стає кільцеподібним, а потім повним, а після — знову кільцеподібним. Такі затемнення відбуваються нечасто: попереднє спостерігали 8 квітня 2005 року, наступне буде аж 30 квітня 2041 року.
Що не можна робити в цей день
Сонячне затемнення має потужну енергетику і може впливати на людей і події. У цей період багато хто стає надто емоційним і збуджений, робить необачні вчинки. Езотерики не радять в день сонячного затемнення:
- починати що-небудь нове і планувати майбутнє — удача може відвернутися;
- ризикувати і приймати кардинальні рішення;
- вступати в конфлікти, з'ясовувати стосунки, піддаватися на провокації;
- брати в борг, кредити;
- вирушати в поїздки, переїжджати;
- вживати алкоголь.
Що радять робити у день сонячного затемнення
- пробачити образи і помиритися;
- виконати обіцянки;
- повернути борги;
- всі важливі зміни в житті краще відкласти на потім, а поки навести лад у поточних справах
Нагадаємо, у 2023 році прогнозують чотири затемнення: два сонячних та два місячних. Коли і де можна спостерігати ви можете дізнатися тут.