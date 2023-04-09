Сонячне затемнення 2023: коли спостерігати і чим воно небезпечне

Сонячне затемнення. Фото: depositphotos.com

Цьогоріч сонячне затемнення відбудеться 20 квітня. Воно називається гібридним і вважається найрідкіснішим.

Новини.LIVE дізнались коли і де спостерігати затемнення та що не можна робити в цей день.

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Де і коли спостерігати сонячне затемнення

Максимальна фаза сонячного затемнення настане 20 квітня о 06:17 за київським часом, його трансляцію можна подивитися онлайн.

В Україні, на жаль, сонячного затемнення видно не буде. Його спостерігатимуть жителі Австралії, Індонезії та Східного Тимору. Але вони побачать лише повне, а не гібридне сонячне затемнення, тобто лише ті точки, де затемнення буде змінюватися на кільцеподібне і назад, розташовані у віддалених ділянках посеред моря.

Що таке гібридне сонячне затемнення

Гібридне сонячне затемнення поєднує в собі два види затемнення — повне і кільцеподібне. Вони змінюють один одного в міру того, як тінь від Місяця буде рухатися по поверхні Землі. Найчастіше спочатку гібридне затемнення стає кільцеподібним, а потім повним, а після — знову кільцеподібним. Такі затемнення відбуваються нечасто: попереднє спостерігали 8 квітня 2005 року, наступне буде аж 30 квітня 2041 року.

Що не можна робити в цей день

Сонячне затемнення має потужну енергетику і може впливати на людей і події. У цей період багато хто стає надто емоційним і збуджений, робить необачні вчинки. Езотерики не радять в день сонячного затемнення:

починати що-небудь нове і планувати майбутнє — удача може відвернутися;

ризикувати і приймати кардинальні рішення;

вступати в конфлікти, з'ясовувати стосунки, піддаватися на провокації;

брати в борг, кредити;

вирушати в поїздки, переїжджати;

вживати алкоголь.

Що радять робити у день сонячного затемнення

пробачити образи і помиритися;

виконати обіцянки;

повернути борги;

всі важливі зміни в житті краще відкласти на потім, а поки навести лад у поточних справах

Нагадаємо, у 2023 році прогнозують чотири затемнення: два сонячних та два місячних. Коли і де можна спостерігати ви можете дізнатися тут.