Солнечное затмение 2023 года: когда наблюдать и чем оно опасно

Солнечное затмение. Фото: depositphotos.com

В этом году солнечное затмение произойдет 20 апреля. Оно называется гибридным и считается самым редким.

Новини.LIVE узнали когда и где наблюдать затмение и что нельзя делать в этот день.

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Где и когда наблюдать солнечное затмение

Максимальная фаза солнечного затмения наступит 20 апреля в 06:17 по Киеву, его трансляцию можно посмотреть онлайн.

В Украине, к сожалению, солнечного затмения не будет видно. Его будут наблюдать жители Австралии, Индонезии и Восточного Тимора. Но они увидят только полное, а не гибридное солнечное затмение, то есть только те точки, где затмение будет изменяться на кольцеобразное и обратно, расположенное в отдаленных участках посреди моря.

Что такое гибридное солнечное затмение

Гибридное солнечное затмение сочетает в себе два вида затмения — полное и кольцеобразное. Они сменяют друг друга по мере того, как тень от Луны будет двигаться по поверхности Земли. Чаще сначала гибридное затемнение становится кольцевидным, а затем полным, а после — снова кольцевидным. Такие затмения происходят нечасто: предыдущее наблюдали 8 апреля 2005 года, следующее будет 30 апреля 2041 года.

Что нельзя делать в этот день

Солнечное затмение обладает мощной энергетикой и может влиять на людей и события. В этот период многие становятся слишком эмоциональными и возбужденными, совершая опрометчивые поступки. Эзотерики не советуют в день солнечного затмения:

начинать что-нибудь новое и планировать будущее — удача может отвлечься;

рисковать и принимать кардинальные решения;

вступать в конфликты, выяснять отношения, подвергаться провокациям;

брать взаймы, кредиты;

отправляться в поездки, переезжать;

употреблять алкоголь.

Что советуют делать в день солнечного затмения

простить обиды и помириться;

выполнить обещания;

вернуть долги;

все важные изменения в жизни лучше отложить на потом, а пока навести порядок в текущих делах

Напомним, в 2023 году прогнозируют четыре затмения: два солнечных и два лунных. Когда и где можно наблюдать вы можете узнать здесь.