Солнечное затмение 2023 года: когда наблюдать и чем оно опасно
В этом году солнечное затмение произойдет 20 апреля. Оно называется гибридным и считается самым редким.
Новини.LIVE узнали когда и где наблюдать затмение и что нельзя делать в этот день.
Где и когда наблюдать солнечное затмение
Максимальная фаза солнечного затмения наступит 20 апреля в 06:17 по Киеву, его трансляцию можно посмотреть онлайн.
В Украине, к сожалению, солнечного затмения не будет видно. Его будут наблюдать жители Австралии, Индонезии и Восточного Тимора. Но они увидят только полное, а не гибридное солнечное затмение, то есть только те точки, где затмение будет изменяться на кольцеобразное и обратно, расположенное в отдаленных участках посреди моря.
Что такое гибридное солнечное затмение
Гибридное солнечное затмение сочетает в себе два вида затмения — полное и кольцеобразное. Они сменяют друг друга по мере того, как тень от Луны будет двигаться по поверхности Земли. Чаще сначала гибридное затемнение становится кольцевидным, а затем полным, а после — снова кольцевидным. Такие затмения происходят нечасто: предыдущее наблюдали 8 апреля 2005 года, следующее будет 30 апреля 2041 года.
Что нельзя делать в этот день
Солнечное затмение обладает мощной энергетикой и может влиять на людей и события. В этот период многие становятся слишком эмоциональными и возбужденными, совершая опрометчивые поступки. Эзотерики не советуют в день солнечного затмения:
- начинать что-нибудь новое и планировать будущее — удача может отвлечься;
- рисковать и принимать кардинальные решения;
- вступать в конфликты, выяснять отношения, подвергаться провокациям;
- брать взаймы, кредиты;
- отправляться в поездки, переезжать;
- употреблять алкоголь.
Что советуют делать в день солнечного затмения
- простить обиды и помириться;
- выполнить обещания;
- вернуть долги;
- все важные изменения в жизни лучше отложить на потом, а пока навести порядок в текущих делах
Напомним, в 2023 году прогнозируют четыре затмения: два солнечных и два лунных. Когда и где можно наблюдать вы можете узнать здесь.