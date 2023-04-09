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Солнечное затмение 2023 года: когда наблюдать и чем оно опасно

9 апреля 2023 21:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Солнечное затмение. Фото: depositphotos.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В этом году солнечное затмение произойдет 20 апреля. Оно называется гибридным и считается самым редким.

Новини.LIVE узнали когда и где наблюдать затмение и что нельзя делать в этот день.

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Где и когда наблюдать солнечное затмение

Максимальная фаза солнечного затмения наступит 20 апреля в 06:17 по Киеву, его трансляцию можно посмотреть онлайн.

В Украине, к сожалению, солнечного затмения не будет видно. Его будут наблюдать жители Австралии, Индонезии и Восточного Тимора. Но они увидят только полное, а не гибридное солнечное затмение, то есть только те точки, где затмение будет изменяться на кольцеобразное и обратно, расположенное в отдаленных участках посреди моря.

Что такое гибридное солнечное затмение

Гибридное солнечное затмение сочетает в себе два вида затмения — полное и кольцеобразное. Они сменяют друг друга по мере того, как тень от Луны будет двигаться по поверхности Земли. Чаще сначала гибридное затемнение становится кольцевидным, а затем полным, а после — снова кольцевидным. Такие затмения происходят нечасто: предыдущее наблюдали 8 апреля 2005 года, следующее будет 30 апреля 2041 года.

Что нельзя делать в этот день

Солнечное затмение обладает мощной энергетикой и может влиять на людей и события. В этот период многие становятся слишком эмоциональными и возбужденными, совершая опрометчивые поступки. Эзотерики не советуют в день солнечного затмения:

  • начинать что-нибудь новое и планировать будущее — удача может отвлечься;
  • рисковать и принимать кардинальные решения;
  • вступать в конфликты, выяснять отношения, подвергаться провокациям;
  • брать взаймы, кредиты;
  • отправляться в поездки, переезжать;
  • употреблять алкоголь.

Что советуют делать в день солнечного затмения

  • простить обиды и помириться;
  • выполнить обещания;
  • вернуть долги;
  • все важные изменения в жизни лучше отложить на потом, а пока навести порядок в текущих делах

Напомним, в 2023 году прогнозируют четыре затмения: два солнечных и два лунных. Когда и где можно наблюдать вы можете узнать здесь.

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