Психологічний тест — улюблена погода розкриє правду про ваш характер

Дівчина радіє літньому дощу. Фото: wallbox

Часом наші вподобання можуть розказати про нас набагато більше, ніж слова. А деякі навіть вказати на приховані риси характеру, про які ми могли й не здогадуватись. За допомогою простих психологічних тестів можна підійняти завісу таємниць.

Незалежна психологиня вищої категорії, психотерапевтка Тетяна Міхеєнко в інтерв'ю ресурсу "Сьогодні" розповіла, про які приховані риси характеру може свідчити улюблена погода.

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Яка ваша улюблена погода? Дуже просте питання, проте воно здатне багато чого цікавого розповісти про людину.

Все, що вам необхідно зробити, це не замислюючись достатньо швидко обрати один із запропонованих нижче варіантів погоди влітку та навесні.

Психологиня зауважує, не слід брати до уваги ситуативні симпатії, які можуть бути продиктовані вашим емоційним станом сьогодні. До прикладу, вам не вистачає вітаміну D і мелатоніну, і тому вам неусвідомлено хочеться ніжитись на сонечку або ж ви сумуєте, тому асоціативно не проти, щоб з неба "лилися сльози".

Оберіть один з варіантів:

Дізнайтеся, що означає ваш вибір

1. Якщо вам подобається сильний вітер

Ви легко долаєте будь-які труднощі. А перепони на вашому шляху вас не лякають. Проте не рідко ви самостійно створюєте для себе аврали. Можливо, щоб подолавши їх, відчути смак перемоги.

Погода. Фото: google.com

2. Якщо ви обрали повний штиль

Ви здатні знайти комфорт у всьому. Там де комфорту здається немає і бути не може — ви створюєте його для себе та оточення. Завдяки ясному розуму ви вмієте підлаштовуватися під мінливі умови, завжди маючи план реагування.

Погода. Фото: google.com

3. Якщо ви в захваті від спеки

Ви не з тих людей, хто поспішає розв'язувати проблеми. Не рідко ви сподіваєтеся на удачу або допомогу зі сторони. Імовірно ви згодні з тезою: "Від долі нікуди не дінешся".

Погода. Фото: google.com

4. Якщо комфортне тепло — це ваше

Ви ненавидите несподіванки та форс-мажори, вони буквально вибивають у вас землю з-під ніг. Ви залежите від погоди не тільки за вікном, але і від тієї, що створює ваше оточення. Бажаючи комфорту собі, ви вважаєте, що іншим він теж життєво важливий. Тому насаджуєте зручність і приємність там, де іншим добре і так.

Погода. Фото: google.com

5. Якщо ви обожнюєте, коли йде град

Ви не проти покритикувати інших, а інколи ще й позловтішатись. Ви помічаєте найдрібніші недоліки та не соромитесь вказати на них. Також ви людина, про яку можна сказати: він — сірий кардинал.

Погода. Фото: google.com

6. Якщо ви любите сонячну та ясну погоду

Ви задоволені та діяльні. Правда, ви навчилися справляти таке враження, а насправді в вас є певний ступінь непевності (через що ви нерідко керуєтеся не своїм "хочу", а тим, що "треба" іншим), ви маєте потребу в тому, аби вас хвалили, і ваш настрій залежить від зовнішніх обставин.

Погода. Фото: google.com

7. Якщо вам подобається, коли на вулиці похмуро

Ви можете здатися комусь похмурим, як і улюблена вами погода. Проте ви просто небагатослівна людина, яка не звикла проявляти свої емоції на людях. Ви не любите зайвих рухів і володієте критичним мисленням. У будь-якій ситуації у вас абсолютно здоровий погляд.

Погода. Фото: google.com

8. Якщо ви обожнюєте грозу та зливу

Ви з тих людей, кого стомлює передбачуваність та буденність. Інколи ваші вчинки бувають емоційні, а рішення — спонтанні. Проте революціонером вас назвати не можна: як тільки ви отримуєте свою дозу адреналіну, знову без особливого жалю повертаєтеся до звичайного життя. Єдине, що в вас є від бунтаря за духом, — це прагнення у всьому і завжди встановлювати справедливість.

Погода. Фото: google.com

9. Якщо вам подобається, коли йде тихий дощ

Ви постійно впроваджуєте в життя свої ідеї, а не мрієте. Ви романтичні, але не "ботаніки", а управлінці: попри свій м'який характер, ви задаєте тон як в особистому житті, так і в професійній сфері.

Погода. Фото: google.com

10. Якщо прохолодний день — це те, що вам подобається

Ви — людина-виклик, яка вміє та любить дивувати. А ще ви надовго можете "застигати" у часі, впиваючись минулим і абсолютно не цікавлячись завтрашнім днем. А якщо "вчора" було травматичним, то ви довго відновлюєте сили й збираєтеся з духом, щоб впустити у своє життя майбутнє.

Погода. Фото: google.com

Нагадаємо, ми публікували швидкий тест за картинкою, який розповість, чи піддаєтеся ви маніпуляції.

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