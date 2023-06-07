Психологічний тест за картинкою — оберіть дерево, щоб відкрити правду про себе

Дівчина позує біля квітучого дерева. Фото: kknews.cc

Наша підсвідомість зберігає чимало таємниць, які ми намагаємося розкрити. Візуальні психологічні експрес-тести — чудова можливість дізнатися більше про себе, свої глибинні потреби, страхи та бажання.

Пропонуємо пройти такий швидкий тест за картинкою.

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Як пройти візуальний тест

Все дуже просто. Необхідно подивитися на картинку, на якій зображено сім різних дерев. Психологи радять максимально швидко, без довгих роздумів і аналізу вибрати одне.

Саме перше дерево, яке вам сподобалося, вкаже на приховані всередині вас аспекти особистості.

Картинка, яка допоможе дізнатися правду про себе:

Психологічний тест за картинкою. Фото: magia.onet.pl

Дізнайтеся результат тесту

Дерево № 1

Якщо ви обрали перше дерево, ви маєте багато страхів та дуже боїтеся будь-яких змін у житті, зокрема виникнення проблемних ситуацій та форс-мажорів. Ви належите до того типу людей, які люблять жити за чітким планом. В іншому разі вас захоплює почуття занепокоєння, ви втрачаєте зосередженість та впевненість. Щоб впоратися зі стресом, ви замикаєтеся у собі та можете проявляти агресію щодо інших.

Дерево № 2

Для тих, хто обрав друге дерево дуже важлива думка оточення. Вам важливо бути позитивно оціненими, а тому ви робите все, щоб подобатися суспільству. Виділятися серед інших ви не хочете, щоб не наразитися на критику або не засмутити когось із друзів, знайомих. Саме через це ви можете піддаватися чужому впливу.

Дерево № 3

Якщо ви обрали для себе третє дерево, ви людина-контроль. Розуміння того, що ви не в змозі на щось вплинути або цілком контролювати ситуацію робить вас вразливим, перетворюючи на пораненого звіра, якого загнали в куток. Вам важко підлаштовуватися під інших і слідувати правилам. Іноді ви принципово бунтуєте, щоб зробити все по-своєму. Проте така поведінка не завжди працює на вашу користь.

Дерево № 4

Дерево під номером чотири обирають особистості, які дуже цінують свободу та незалежність. Ви слідуєте за своїми бажаннями та прагненнями, не боячись осуду. Ви дуже сильна, упевнена в собі й вольова людина, але при цьому дистанціюєтеся від інших людей. Інколи можуть виникати проблеми у спілкуванні через брак емпатії.

Дерево № 5

Людина, яка обирає це дерево, досить складна для розуміння оточення. Ви не боїтеся жити тут та зараз, сповнені енергії та ентузіазму. Навіть у найскладніших ситуаціях ви знаєте як діяти й не бажаєте витрачати час на жаль. Любов до пригод у вас у крові, тому іноді ваші рішення необдумані й помилкові.

Дерево № 6

Це дерево обирають люди-філософи, які багато часу витрачають на роздуми, прокручуючи у своїй голові багато сценаріїв. У глибині душі багато речей не дають вам спати ночами. Проте ви часто почуваєтеся пригніченими, втомленими або сумними, не розуміючи у чому причина. Намагайтеся менше відкладати власні потреби та турботи на другий план, щоб уникнути вигорання та зайвого стресу.

Дерево № 7

Для тих, хто обрав останнє дерево, важливо отримувати достатньо уваги від інших. Ви готові на багато що, щоб показати себе і виділитися з натовпу. Якщо вас ігнорують це справжнє покарання та пекельні муки, які позбавляють рівноваги.

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