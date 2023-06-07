Психологический тест по картинке — выберите дерево, чтобы открыть правду о себе

Девушка позирует возле цветущего дерева. Фото: kknews.cc

Наше подсознание хранит немало тайн, которые мы пытаемся раскрыть. Визуальные психологические экспресс-тесты — отличная возможность узнать больше о себе, своих глубинных потребностях, страхах и желаниях.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке.

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Как пройти визуальный тест

Все очень просто. Необходимо посмотреть на картинку, на которой изображены семь разных деревьев. Психологи советуют максимально быстро, без долгих раздумий и анализа выбрать одно.

Самое первое понравившееся вам дерево укажет на скрытые внутри вас аспекты личности.

Картинка, которая поможет узнать правду о себе:

Психологический тест по картинке. Фото: magia.onet.pl

Узнайте результат теста

Дерево №1

Если вы выбрали первое дерево, у вас много страхов и очень боитесь любых изменений в жизни, в частности возникновения проблемных ситуаций и форс-мажоров. Вы относитесь к тому типу людей, которые любят жить по четкому плану. В противном случае вас увлекает чувство беспокойства, вы теряете сосредоточенность и уверенность. Чтобы справиться со стрессом, вы замыкаетесь в себе и можете проявлять агрессию по отношению к другим.

Дерево №2

Для тех, кто выбрал второе дерево, очень важна мысль окружения. Вам важно быть положительно оцененными, поэтому вы делаете все, чтобы нравиться обществу. Выделяться среди других вы не хотите, чтобы не подвергнуться критике или не огорчить кого-то из друзей, знакомых. Именно поэтому вы можете подвергаться чужому влиянию.

Дерево №3

Если вы выбрали для себя третье дерево, вы человек-контроль. Понимание того, что вы не в состоянии на что-то повлиять или полностью контролировать ситуацию, делает вас уязвимым, превращая в раненого зверя, которого загнали в угол. Вам трудно подстраиваться под других и следовать правилам. Иногда вы принципиально бунтуете, чтобы сделать все по-своему. Однако такое поведение не всегда работает в вашу пользу.

Дерево №4

Дерево под номером четыре выбирают личности, которые очень ценят свободу и независимость. Вы следуете за своими желаниями и стремлениями, не боясь осуждения. Вы очень сильный, уверенный в себе и волевой человек, но при этом дистанцируетесь от других людей. Иногда могут возникать проблемы в общении из-за отсутствия эмпатии.

Дерево №5

Человек, выбирающий это дерево, достаточно сложен для понимания окружающих. Вы не боитесь жить здесь и сейчас, полные энергии и энтузиазма. Даже в самых сложных ситуациях вы знаете, как действовать и не хотите тратить время напрасно. Любовь к приключениям у вас в крови, поэтому иногда ваши решения необдуманные и ошибочные.

Дерево №6

Это дерево выбирают люди-философы, которые много времени тратят на размышления, прокручивая в своей голове много сценариев. В глубине души многие вещи не дают вам спать по ночам. Однако вы часто чувствуете себя угнетенными, уставшими или грустными, не понимая в чем причина. Старайтесь меньше откладывать собственные потребности и заботы на второй план во избежание выгорания и излишнего стресса.

Дерево №7

Для избравших последнее дерево важно получать достаточно внимания от других. Вы готовы на многое, чтобы показать себя и выделиться из толпы. Если вас игнорируют это настоящее наказание и адские мучения, лишающие равновесия.

Напомним, мы писали, американские ученые обнаружили, что запоминание новой информации, воображение, логика тесно связаны с особенностями человека.