Психологічний тест за картинкою — чи маніпулюють вами інші люди

Маніпуляційні прийоми під час розмови. Фото: photojoy.jp

Невід'ємною частиною нашого життя є взаємодія з іншими людьми. Проте не рідко ми стикаємося з ситуаціями, коли хтось намагається впливати на наші думки, переконання або поведінку. Це може бути як свідомий, так і несвідомий процес, що і являється маніпуляцією. Чи піддаєтеся ви маніпуляції інших людей?

Щоб дізнатися відповідь на це питання, пропонуємо пройти дуже швидкий та простий тест за картинкою, який допоможе розкрити ваші слабкі та сильні сторони.

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Все що необхідно зробити — швидко глянути на картинку й відповісти, що ви побачили першим.

Психологічний тест за картинкою. Фото: ukr.media

Якщо першим ви побачили вухо

Це виказує в вас дуже мрійливу й добру людину. Ви без проблем вислухаєте свого співрозмовника, не засуджуючи та не критикуючи. Адже одна з ваших здібностей — ставити себе на місце інших.

Ви завжди тримаєте своє слово й дуже відповідальні, за що вас любить керівництво. Проте через свою надмірну доброту вам не завжди вдається сказати тверде "ні". Деякі цим користуються та маніпулюють вами. Не заплющуйте очі на несправедливість, лицемірні люди не мають права руйнувати вашу нервову систему та життя.

Якщо спочатку ви побачили змію

Ви людина прагматична, яка керується не емоціями, а фактами. Ваша здатність — бачити те, що не помічають інші. Це часто допомагає вам в житті та в складних ситуаціях.

Якщо помічаєте, що хтось діє не чесно, ви не будете терпіти та мовчати, а поставите іншу людину на місце. Нікому не дозволяєте керувати вами та прощаєтесь легко з тими, хто намагається маніпулювати.

Пропонуємо також пройти швидкий тест за картинкою, який розкаже, що про вас думають інші люди та яке враження ви здатні справити на оточення.

Нагадаємо, ми публікували швидкий психологічний тест, який допоможе дізнатися про ваші глибинні потреби, страхи та бажання й відкриє приховані риси вашої особистості.