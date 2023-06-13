Психологический тест по картинке — манипулируют ли вами другие люди

Манипуляционные приёмы во время разговора. Фото: photojoy.jp

Неотъемлемой частью нашей жизни есть взаимодействие с другими людьми. Однако нередко мы сталкиваемся с ситуациями, когда кто пытается влиять на наши мысли, убеждения или поведение. Это может быть как сознательный, так и бессознательный процесс, что и является манипуляцией. Подвергаетесь ли вы манипуляции других людей?

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, предлагаем пройти очень быстрый и простой тест по картинке, который поможет раскрыть ваши слабые и сильные стороны.

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Все что нужно сделать — быстро взглянуть на картинку и ответить, что вы увидели первым.

Психологический тест по картинке. Фото: ukr.media

Если первым вы увидели ухо

Это выражает в вас очень мечтательного и доброго человека. Вы без проблем выслушаете своего собеседника, не осуждая и не критикуя. Ведь одна из ваших возможностей — ставить себя на место других.

Вы всегда держите свое слово и очень ответственны, за что вас любит руководство. Однако из-за своей чрезмерной доброты вам не всегда удается сказать твердое "нет". Некоторые пользуются и манипулируют вами. Не закрывайте глаза на несправедливость, лицемерные люди не вправе разрушать вашу нервную систему и жизнь.

Если сначала вы увидели змею

Вы человек прагматичный, руководствующийся не эмоциями, а фактами. Ваша способность видеть то, что не замечают другие. Это часто помогает вам в жизни и сложных ситуациях.

Если замечаете, что кто действует не честно, вы не будете терпеть и молчать, а поставите другого человека на место. Никому не разрешаете управлять вами и легко прощаетесь с теми, кто пытается манипулировать.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны производить на окружение.

Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который поможет узнать ваши глубинные потребности, страхи и желания и откроет скрытые черты вашей личности.