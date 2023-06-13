Психологический тест — любимая погода раскроет правду о вашем характере

Что расскажет о вас любимая погода: уникальный тест откроет правду
Иногда наши предпочтения могут рассказать о нас гораздо больше, чем слова. А некоторые даже указать на скрытые черты характера, про которые мы могли и не догадываться. С помощью простых психологических тестов можно приподнять завесу тайн.
Независимая психолог высшей категории, психотерапевтка Татьяна Михеенко в интервью ресурсу "Сегодня" рассказала, о каких скрытых чертах характера может свидетельствовать любимая погода.
Как пройти психологический тест
Какая ваша любимая погода? Очень простой вопрос, однако он способен много интересного рассказать о человеке.
Все, что вам необходимо сделать, не задумываясь достаточно быстро выбрать один из предложенных ниже вариантов погоды летом и весной.
Психолог отмечает, что не следует принимать во внимание ситуативные симпатии, которые могут быть продиктованы вашим эмоциональным состоянием сегодня. К примеру, вам не хватает витамина D и мелатонина, и поэтому вам неосознанно хочется нежиться на солнышке или вы скучаете, поэтому ассоциативно не против, чтобы с неба "лились слезы".
Выберите один из вариантов:
- Сильный ветер
- Полный штиль
- Жара
- Комфортное тепло
- Град
- Солнечный и ясный день
- Пасмурный день
- Гроза и ливень
- Тихий дождь
- Прохладный день
Узнайте, что означает ваш выбор
1. Если вам нравится сильный ветер
Вы легко преодолеваете любые трудности. А препятствия на вашем пути вас не пугают. Однако нередко вы самостоятельно создаете для себя авралы. Возможно, чтобы преодолев их, почувствовать вкус победы.
2. Если вы выбрали полный штиль
Вы способны обрести комфорт во всем. Там где комфорта кажется нет и быть не может — вы создаете его для себя и окружающих. Благодаря ясному уму вы умеете подстраиваться под изменяющиеся условия, всегда имея план реагирования.
Вы не из тех людей, кто спешит решать проблемы. Нередко вы надеетесь на удачу или помощь со стороны. Вероятно, вы согласны с тезисом: "От судьбы никуда не денешься".
4. Если комфортное тепло – это ваше
Вы ненавидите неожиданности и форс-мажоры, они буквально выбивают у вас землю из-под ног. Вы зависите от погоды не только за окном, но и от создающей ваше окружение. Желая комфорта себе, вы считаете, что другим он тоже жизненно важен. Поэтому насаждаете удобство и удовольствие там, где другим хорошо и так.
5. Если вы обожаете, когда идет град
Вы не прочь покритиковать других, а иногда еще и злорадствовать. Вы замечаете мельчайшие недостатки и не стесняйтесь указать на них. Также вы человек, о котором можно сказать: он серый кардинал.
6. Если вы любите солнечную и ясную погоду
Вы удовлетворены и деятельны. Правда, вы научились производить такое впечатление, а на самом деле у вас есть определенная степень неуверенности (через что вы нередко руководствуетесь не своим "хочу", а тем, что "надо" другим), вы нуждаетесь в том, чтобы вас хвалили, и ваше настроение зависит от внешних обстоятельств.
7. Если вам нравится, когда на улице пасмурно
Вы можете показаться кому-то мрачным, как и любимая вами погода. Однако вы просто немногословный человек, не привыкший проявлять свои эмоции на людях. Вы не любите лишних движений и владеете критическим мышлением. В любой ситуации у вас совершенно здравый взгляд.
8. Если вы обожаете грозу и ливень
Вы из тех людей, кого утомляет предсказуемость и обыденность. Иногда ваши поступки бывают эмоциональны, а решения спонтанны. Однако революционером вас назвать нельзя: как только вы получаете свою дозу адреналина, снова без особого сожаления возвращаетесь к обычной жизни. Единственное, что у вас есть от бунтаря по духу, — это стремление во всем и всегда устанавливать справедливость.
9. Если вам нравится, когда идет тихий дождь
Вы постоянно воплощаете в жизнь свои идеи, а не мечтаете. Вы романтичны, но не "ботаники", а управленцы: несмотря на свой мягкий характер, вы задаете тон как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.
10. Если прохладный день – это то, что вам нравится
Вы человек-вызов, который умеет и любит удивлять. А еще вы надолго можете "застывать" во времени, упиваясь прошлым и совершенно не интересуясь завтрашним днем. А если "вчера" было травматичным, то вы долго восстанавливаете силы и собираетесь с духом, чтобы уронить в свою жизнь будущее.
Напомним, мы публиковали быстрый тест по картинке, который расскажет, подвергаетесь ли вы манипуляциям.
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