Психологический тест — любимая погода раскроет правду о вашем характере

Девушка радуется летнему дождю. Фото: wallbox

Иногда наши предпочтения могут рассказать о нас гораздо больше, чем слова. А некоторые даже указать на скрытые черты характера, про которые мы могли и не догадываться. С помощью простых психологических тестов можно приподнять завесу тайн.

Независимая психолог высшей категории, психотерапевтка Татьяна Михеенко в интервью ресурсу "Сегодня" рассказала, о каких скрытых чертах характера может свидетельствовать любимая погода.

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Какая ваша любимая погода? Очень простой вопрос, однако он способен много интересного рассказать о человеке.

Все, что вам необходимо сделать, не задумываясь достаточно быстро выбрать один из предложенных ниже вариантов погоды летом и весной.

Психолог отмечает, что не следует принимать во внимание ситуативные симпатии, которые могут быть продиктованы вашим эмоциональным состоянием сегодня. К примеру, вам не хватает витамина D и мелатонина, и поэтому вам неосознанно хочется нежиться на солнышке или вы скучаете, поэтому ассоциативно не против, чтобы с неба "лились слезы".

Выберите один из вариантов:

Узнайте, что означает ваш выбор

1. Если вам нравится сильный ветер

Вы легко преодолеваете любые трудности. А препятствия на вашем пути вас не пугают. Однако нередко вы самостоятельно создаете для себя авралы. Возможно, чтобы преодолев их, почувствовать вкус победы.

Погода. Фото: google.com

2. Если вы выбрали полный штиль

Вы способны обрести комфорт во всем. Там где комфорта кажется нет и быть не может — вы создаете его для себя и окружающих. Благодаря ясному уму вы умеете подстраиваться под изменяющиеся условия, всегда имея план реагирования.

Погода. Фото: google.com

3. Если вы в восторге от жары

Вы не из тех людей, кто спешит решать проблемы. Нередко вы надеетесь на удачу или помощь со стороны. Вероятно, вы согласны с тезисом: "От судьбы никуда не денешься".

Погода. Фото: google.com

4. Если комфортное тепло – это ваше

Вы ненавидите неожиданности и форс-мажоры, они буквально выбивают у вас землю из-под ног. Вы зависите от погоды не только за окном, но и от создающей ваше окружение. Желая комфорта себе, вы считаете, что другим он тоже жизненно важен. Поэтому насаждаете удобство и удовольствие там, где другим хорошо и так.

Погода. Фото: google.com

5. Если вы обожаете, когда идет град

Вы не прочь покритиковать других, а иногда еще и злорадствовать. Вы замечаете мельчайшие недостатки и не стесняйтесь указать на них. Также вы человек, о котором можно сказать: он серый кардинал.

Погода. Фото: google.com

6. Если вы любите солнечную и ясную погоду

Вы удовлетворены и деятельны. Правда, вы научились производить такое впечатление, а на самом деле у вас есть определенная степень неуверенности (через что вы нередко руководствуетесь не своим "хочу", а тем, что "надо" другим), вы нуждаетесь в том, чтобы вас хвалили, и ваше настроение зависит от внешних обстоятельств.

Погода. Фото: google.com

7. Если вам нравится, когда на улице пасмурно

Вы можете показаться кому-то мрачным, как и любимая вами погода. Однако вы просто немногословный человек, не привыкший проявлять свои эмоции на людях. Вы не любите лишних движений и владеете критическим мышлением. В любой ситуации у вас совершенно здравый взгляд.

Погода. Фото: google.com

8. Если вы обожаете грозу и ливень

Вы из тех людей, кого утомляет предсказуемость и обыденность. Иногда ваши поступки бывают эмоциональны, а решения спонтанны. Однако революционером вас назвать нельзя: как только вы получаете свою дозу адреналина, снова без особого сожаления возвращаетесь к обычной жизни. Единственное, что у вас есть от бунтаря по духу, — это стремление во всем и всегда устанавливать справедливость.

Погода. Фото: google.com

9. Если вам нравится, когда идет тихий дождь

Вы постоянно воплощаете в жизнь свои идеи, а не мечтаете. Вы романтичны, но не "ботаники", а управленцы: несмотря на свой мягкий характер, вы задаете тон как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Погода. Фото: google.com

10. Если прохладный день – это то, что вам нравится

Вы человек-вызов, который умеет и любит удивлять. А еще вы надолго можете "застывать" во времени, упиваясь прошлым и совершенно не интересуясь завтрашним днем. А если "вчера" было травматичным, то вы долго восстанавливаете силы и собираетесь с духом, чтобы уронить в свою жизнь будущее.

Погода. Фото: google.com

Напомним, мы публиковали быстрый тест по картинке, который расскажет, подвергаетесь ли вы манипуляциям.

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